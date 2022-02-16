أسعار أقساط السيارات الملاكي والتاكسي في مبادرة الإحلال

منذ الإعلان عن مبادرة إحلال السيارات، بهدف زيادة عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وهي تستحوذ على اهتمام كثير من المصريين، خاصة مع التسهيلات والمميزات التي تتيحها المبادرة مثل إمكانية تقسيط السيارة على 7 و10 سنوات، لكن البعض يتساءل عن قيمة الأقساط التي يتحملها المتقدم في المبادرة خاصة مع بداية العام الجديد.

وتحرص جريدة «الوطن» على الإجابة على استفسارات وتساؤلات المواطنين عن مبادرة إحلال السيارات، حيث سنخبركم في التقرير التالي، عن الأقساط الواجب دفعها عند الحصول على إحدى عربات مبادرة إحلال السيارات، وفق آخر بيانات المبادرة على موقعها الرسمي منذ 18 يناير الماضي.

أقساط السيارات الملاكي في مبادرة إحلال السيارات

وبحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فإن أقساط السيارات تتحدد بناء على عدة عوامل منها عمر المتقدم، والثاني نوع السيارة، والثالث حسب مدة القسط سواء 7 أو 10 سنوات.

وبحسب ما نشر على الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، فقد تم طرح 9 أنواع سيارات، تنقسم لنحو 23 طراز، من 6 شركات مختلفة.

أقساط السيارات الملاكي على 7 سنوات

وجاءت قيمة أقساط السيارات الملاكي على 7 سنوات في المبادرة كالآتي:

أقساط السيارات على 10 سنوات

بينما وصلت قيمة أقساط السيارات الملاكي في المبادرة لمدة 10 سنوات، كالتالي:

يشار إلى أن وزارة المالية وضعت عدة شروط للاشتراك في مبادرة إحلال السيارات، وهي تتضمن أن يكون المتقدم مالك لسيارة حتى 20 عامًا فأكثر، وأن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وألا يزيد عن عمر 65 عامًا، وأن تكون رخصة السيارة سارية ومسجلة باسم المتقدم وليس لشخص آخر.

وتتيح الوزارة إمكانية تقديم الطلب أونلاين من خلال الدخول على الموقع الرسمي للمبادرة وإضافة البيانات ورفع المستندات المطلوبة، والانتظار حتى يتم فحص الطلب والقبول في المبادرة.