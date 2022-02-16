مدبولي: نحاول استيعاب جزء كبير من الزيادات العالمية في الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تحاول استيعاب جزء كبير من الزيادات العالمية في أسعار السلع، ونحاول ألا نحمل كل شيء على المواطن، لكن من المستحيل أن تستوعب دولة كل زيادات الأسعار بمفردها، مضيفاً: «بنحاول نشيل جزء، والمواطن يتحمل جزء من فاتورة التضخم، زي أي دولة في العالم».

مدبولي: نسعى للاكتفاء الذاتي في الصناعة والأمن الغذائي

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل، أن الدولة تسعى لإحداث نمو كبير جدا وأسرع من نسب نمو الزيادة السكانية، ونصل لأكبر قدر من الاكتفاء الذاتي في مجالات الصناعة والأمن الغذائي، عبر مشروعات استصلاح أراضي ضخمة في توشكى وسيناء وشرق العوينات والصعيد.

المخزون الاستراتيجي من السلع في مصر مطمئن

وأوضح أن 35% من معدلات التضخم تأتي لمصر من الخارج، في ظل ارتفاع أسعار وتكلفة الشحن 3 أضعاف، وارتفاع عالمي في أسعار البترول والوقود، وبداية التعافي من كورونا سبب زيادة في الطلب عالمياً، وشح في بعض السلع، فضلاً عن آثار التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع في مصر مطمئن، ولا يقل عن 3 أشهر.