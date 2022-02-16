البريد المصري يتيح خدمات التحصيل المالي لعملاء شركة مصر للبترول

وقّعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون، اليوم، مع شركة مصر للبترول، يتيح تقديم خدمات التحصيل المالي والإخطار الإلكتروني لعملاء الشركة عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وقّع البروتوكول «خالد إمام»، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للشمول المالي، والمهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول.

تطوير العلاقات الاستراتيجية بين الهيئة القومية للبريد وشركات البترول

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنّ البروتوكول يأتي في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين الهيئة القومية للبريد وشركات البترول العاملة في مصر، حيث أن شركة مصر للبترول تعد من الشركات الرائدة في السوق المصري، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى التيسير على عملاء شركة مصر للبترول في سداد مستحقات الشركة من خلال مكاتب البريد.

وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أنه فور تفعيل البروتوكول سيتمكن جميع عملاء شركة مصر للبترول من إيداع مستحقات الشركة عبر مكاتب البريد والبالغ عددهم 4200 مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية إلى جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية وذلك من خلال خدمة التحصيل والأخطار الإلكتروني.

ولفت إلى أن الخدمة تضم العديد من المزايا ومنها تسجيل المبالغ المودعة إلكترونيا وإخطار الشركة بكافة تفاصيل عمليات الإيداع التي تتم بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية بصورة لحظية فور إيداعها بالإضافة إلى تصنيف تلك الإيداعات حسب المنتج البترولي، كما تتميز هذه الخدمة بإمكانية الربط الإلكتروني بالنظام الداخلي للشركة بما يمكن الشركة من متابعة كافة الإيداعات لحظيا واستخراج كافة التقارير اللازمة وقت الحاجة إليها.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع مؤكداً حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ومن جانبه صرح المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول أن الهيئة القومية للبريد واحدة من أقدم مؤسسات مصر الوطنية وأعرقها وتلعب دوراً هاماً في خدمة الاقتصاد المصري، وشهدت في الآونة الأخيرة طفرة حقيقية في نوعية الخدمات التي تقدمها حيث أنها تساهم بشكل كبير ومباشر في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية والتوسع في توفير الخدمات المالية الرقمية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي.

كما أعرب المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، عن سعادته باستكمال مسيرة التعاون بين المؤسستين من خلال توقيع بروتوكولا للتعاون المشترك والذي يهدف إلى تسهيل إيداع العملاء لمستحقات الشركة عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة متمنيا مزيد من التعاون بين شركة مصر للبترول والبريد المصري.