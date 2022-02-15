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أكاديمية مصر للطيران تنظم دورات تدريبية بالتنسيق مع «إيكاو»

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الوطن
12:13 م | الثلاثاء 15 فبراير 2022
مصر للطيران

مصر للطيران

أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بصفتها عضو برنامج PLUS TRAINAIR التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، استضافتها لمجموعة من الدورات التدريبية المطورة بالتنسيق مع المنظمة، والتي تمّ وضعها بمقاييس ومنهجية دولية في مختلف مجالات صناعة الطيران.

تعافي صناعة النقل الجوي عالميا

وأوضحت الأكاديمية في بيان عنه، أنّ استضافة الدورات التدريبية، تأتي تزامنا مع بدء التعافي التدريجي لصناعة النقل الجوي عالميا، وفي إطار الدور الفعال لأكاديمية مصر للطيران للتدريب في دعم صناعة الطيران محليا وإقليميا، من خلال تأهيل ورفع كفاءة العاملين في مجال الطيران، بهدف اكتساب المهارات الاحترافية للوظائف المختلفة في صناعة النقل الجوي.

شهادات معتمدة من «إيكاو»

يذكر أنّ هذه البرامج التدريبية مختارة بعناية من أكثر من 100 برنامج تدريبي مدرجين بمكتبة المنظمة الدولية للطيران المدني، تقدم بواسطة محاضرين معتمدين دوليا، وتمنح مع نهاية كل دورة تدريبية شهادات معتمدة للمتدربين من منظمة الإيكاو.

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