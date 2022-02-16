«السجيني» يطالب بمراجعة الداخلية قبل إنشاء الكباري: «هي اللي بتشيل الهم»

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الهيئة العامة للطرق والكباري، بالعودة لوزارة الداخلية والجهات المعنية حال إنشاء أي كوبري لتحقيق وفرض النظام في الشارع.

حل الأزمات المرورية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فيما يخص محافظة الإسكندرية، ومنها المقدم من «السجيني»، بشأن إعادة تخطيط وتحديث الرؤية التصميمية لمحاور ومداخل حي العجمي بمناطق شاطئ النخيل وأبو يوسف والزراعيين والصفا، والذي كان يتعين من خلاله إنشائه حل الأزمات المرورية بتلك المناطق.

محور شرق الدلتا

وشدد أحمد السجيني على أهمية التنسيق والرجوع للجهات المعنية بقوله: «هذه القاعة شاهدة علي تصحيح كثير من الأمور، فلا خاب من استشار»، واستشهد رئيس لجنة الإدارة المحلية بما حدث في محور شرق الدلتا، فقد تم تخطيطه ونزع أراضي ما استلزم تعويض المواطنين، لكن عندما جاء تولي الفريق كامل الوزير، وزارة النقل والمواصلات ودرس الأمر، وجد أن التكلفة الاقتصادية غير مُجدية في الوقت الذي يوجد هناك بديل آخر.

إهدار للمال العام

وأشار «السجيني»، إلي أهمية التعاون بين جميع الجهات في إنشاء الكباري، لأن الإبقاء علي هذا الوضع يعد بمثابة إهدار للمال العام وسوء تدبر سياسي، مشيرا إلى وجود مقترح من الأهالي وتم تسليمه وأفاد رئيس هيئة الطرق والكباري في اجتماع سابق بأنه سوف يتم تشكيل لجنة من المرور والمحافظة لبحث تداعيات الأمر، فماذا حدث، وأضاف: «لم يعد هناك مجاملات في بلدنا، ومش عايزين ندفن رأسنا في الرمل لما يبقي عندنا مشكلة قائمة».