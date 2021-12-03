مشرف بمشروعات الطرق لـ«السيسي»: الكباري الجديدة خففت الكثافات المرورية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية بعددٍ من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، خاصة المحور الجديد الموازي لطريق «القاهرة - السويس»، الذي يربط مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مرورًا بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة.

وخلال جولة الرئيس السيسي، استمع إلى شرح تفصيلي من المشرف على تنفيذ المشروع، حول الأعمال الصناعية التي تتم في هذه المنطقة.

13 كوبري تربط شرق الطريق الدائري بغربه

وقال المشرف، إنه جرى إضافة 8 أعمال صناعية، على المسافة بين منطقة السلام حتى منطقة المعادي، فقاطعه الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: «يعني بقى عندي 13 كوبري»، ليرد عليه المشرف: «بإجمالي يا فندم 13 عمل صناعي ربط مناطق شرق الطريق الدائري بالكامل لمناطق غرب الدائري».

وأضاف المشرف، أن الكباري الجديدة خففت الكثافات المرورية في 5 أعمال صناعية للعبور من الشرق للغرب، متابعًا: «دلوقتي بقى عنده في كل مكان يقدر بحرية يتحرك من الشرق للغرب».

محور طريق «القاهرة - السويس»

ويمثل المحور الجديد الموازي لطريق «القاهرة - السويس»، شريانًا مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق «القاهرة - السويس»، خاصة عند مدينة الأمل، ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.