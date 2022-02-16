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محمود مسلم

محافظ الجيزة ينعى المستشار سعيد مرعي: شخصية وطنية ومثال يحتذى به

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الوطن
02:24 م | الأربعاء 16 فبراير 2022
محافظ الجيزة

محافظ الجيزة

نعى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المستشار الجليل سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي وافته المنية، صباح اليوم، بعد رحلة طويلة من العطاء والعمل الدؤوب في سبيل الوطن.

وأوضح محافظ الجيزة بأن الفقيد كان مثالا يحتذى به خلال مسيرته القضائية وشخصية وطنية من طراز فريد.

ويتقدم محافظ الجيزة وكل القيادات التنفيذية بخالص العزاء لأسرته سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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