حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 17-02-2022 مهنيا وعاطفيا

عالم الأبراج يرتبط بالفلك، حيث إنه خاص بالعلم بدراسة تأثير الأجسام الكونيّة البعيدة مثل النجوم والكواكب على حياة الإنسان؛ فمن المتوقع أن تؤثر مواقع النجوم في شخصيات الأفراد وحياتهم وتنقسم الأبراج لـ12 برجا، أولها برج الحمل وآخرها الحوت.

وفي إطار الاهتمام بمتابعة توقعات البرج الخاص بهم، تستعرض «الوطن» حظك اليوم لمواليد الأبراج اليوم الخميس 17 فبراير، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل 17-2-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تتعامل اليوم بهدوء وحنكة شديدة حيث أن القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة.. لذا على مولود برج الحمل أن تتصرف بحكمة تجاه الضغوط من حولك حفاظا على طاقتك

حظك اليوم برج الحمل 17-2-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك خبيرة الفلك عبير فؤاد أن تبقى متحفظا فاليوم مناسب للتأمل وقد تكتشف معلومات مفيدة.

حظك اليوم برج الثور 17-2-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تضع أقدامك على الطريق الصحيح، حيث أن الوضع الفلكي يساعدك تثبت وجودك وتحقق نجاحات في عملك.

حظك اليوم برج الثور 17-2-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لتحقيق ما تريد على الصعيد العاطفي حيث أن القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن يلمس قلبك بالحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-2-2022 على الصعيد المهني

حاول أن تتصرف كما ينتظر منك الآخرون، حيث يطالبك الفلك بمعالجة أخطائك وتصحيح ما قمت به.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-2-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تتجنب العصبية اليوم حيث أن القمر في وضع معاكس، و يجعلك تميل للعصبية مما يعرضك لضغوط وخلافات في العمل قد تجعلك تدخل في مشكلات عديدة.

حظك اليوم برج السرطان 17-2-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تعرف كيف تبدو مميز بأفكارك حيث أن اليوم متوقع أن تكون لامع في عملك، فقط حافظ على حقوقك دون أن تتطاول على أحد.

حظك اليوم برج السرطان 17-2-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تقضي أوقات ممتعة مع الأهل والأحباب حيث أن القمر بمنزل العلاقات.

حظك اليوم برج الأسد 17-2-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تدير أموالك بحكمة ولا تصرفها في غير موضعها حيث ان القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي المال وقد يتسبب لك في أحداث مفاجئة.

حظك اليوم برج الأسد 17-2-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تملأ روجك بالإيجابيات لتتواصل جيدا مع الأحباب والأصدقاء حيث أن الشمس وعطارد بمواجهة برجك.

حظك اليوم برج العذراء 17-2-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تحمي حقوقك فالقمر في برجك ويمنحك ذلك يقظة وسرعة بديهة، ولا تلتف للضغوط من حولك.

حظك اليوم برج العذراء 17-2-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مليء بالنشاط والجاذبية، حيث إن فينوس والمريخ داعمان لك.

حظك اليوم برج الميزان 17-2-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة مما يتسبب لك ذلك في انخفاض طاقتك لذا عليك أن تهتم براحتك لتمكن من تحقيق النجاح في عملك.

حظك اليوم برج الميزان 17-2-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم غير مناسب للحديث عن حياتك وأخبارك فلا تعلن عن شئ لأحد حيث أن القمر في منزلك الثاني عشر

حظك اليوم برج العقرب 17-2-2022 على الصعيد المهني

النجاح حليفك اليوم حيث أن القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك والنجاح في حيات المهنية.

حظك اليوم برج العقرب 17-2-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم وقت مناسب لتصليح العلاقات، فعلى الرغم من الضغوط والخلافات، تستطيع اليوم أن تصلح علاقات.

حظك اليوم برج القوس 17-2-2022 على الصعيد المهني

اليوم قد يحدث سوء تفاهم لذا عليك أن تتمتع بحكمة في تصرفاتك حيث أن القمر في وضع معاكس مما يجعلك حساسا جدا.

حظك اليوم برج القوس 17-2-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون معتدلا، حيث أنك اليوم تميل للتصرف بعدائية وتكون عصبيتك زائدة.

حظك اليوم برج الجدي 17-2-2022 على الصعيد المهني

اليوم متوقع ان تحقق فوائد كبيرة في عملك ويحالفك الحظ، حيث أن القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم إصرار كبير.

حظك اليوم برج الجدي 17-2-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تكون جذاب لكل من حولك ولا يقاوم أحد ابتسامتك، حيث أن فينوس والمريخ في برجك.

حظك اليوم برج الدلو 17-2-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي المال وعليك أن تبتعد اليوم عن المغامرات المالية والمخاطرة في قراراتك.

حظك اليوم برج الدلو 17-2-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تعتني اليوم بأقوالك تجنبا للصدام مع من حولك، حيث أن الصدام قد يجعلك تخسر من حولك من أحبائك وأصدقائك.

حظك اليوم برج الحوت 17-2-2022 على الصعيد المهني

عليك ألا تكون شديد التحفز مع الغير حيث أن القمر في مواجهة برجك، فكن حذر ولكن عليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 17-2-2022 على الصعيد العاطفي

عليك ألا تستسلم اليوم للتشوش واضبك انفعالاتك، فإذا كنت متزوجا قد تحدث مشكلات مع شريك الحياة.