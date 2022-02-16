حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 16-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل مسئول ومخلص، ومحبوب بين أصدقائه، وداخل دائرة عائلتة وفي العمل، ولديه إحساسًا دائمًا بالمسئولية لكل من حوله، لهذا يعتمد عليه من جانب المقربين منه ، كما يرفض أن يخضع للسيطرة من الآخرين، فهو شخص مستقل تماما، لديه نظرة في الآخرين، وشديد الملاحظة، ويفضل دائما أن يكون وجهة نظرة في الآخرين، دون أي ملاحظات أو تدخلات.

وعلى الصعيد العاطفي، فهو شخص رومانسي، وعاطفي، خاصة أنه برج ناري، يهتم بشدة بشريك حياتة، وينتظر نفس الاهتمام من جانب الطرف الآخر، شديد الملاحظة فيما يتعلق بشريكة، ويحب كل التفاصيل الخاصة به، لا يفضل العلاقات المتعددة، يتمسك بشريكة حتى نهاية العلاقة، كما أنه يعشق الشهرة، خاصة وسط أصدقائه وعائلته، وفي محيط عمله.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا ومهنيا

تقول خبيرة الإبراج والفلك، عبير فؤاد، بحسب حظك اليوم، إن القمر مكتمل في منزل الحب، وهذا ما يدعمك فى علاقاتك مع شريكك، ولهذا عليك أن تستغل الموقف، وأن تستفيد من إيجابيات هذا اليوم المميز.

حظك اليوم مولود برج الحمل ماليا ومهنيا

تؤكد خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، أن الفلك معك ويدعمك في هذا اليوم، إذ أنه سيكون مناسبا لتحديد أهدافك، كما سيسعدك وفق حظك اليوم تحديد وجهتك المستقبلية في عملك.

مميزات مولود برج الحمل

هو شخص يرفض النفاق، ولديه القدرة على مواجهة وحل أي مشكلة تصادفة على الصعيد العائلي أو العملي، كما أنه صارم وحازم في قرارته، ومن الصعب التراجع عن قرار أخذه.

عيوب مولود برج الحمل

من أكثر عيوب برج الحمل، أنه يريد أن يكون محور الأحداث داخل عائلته وأصدقائه وفي نطاق عمله، إذ يحب أن يشعر دائما بالاهتمام، ويرفض أن يشعر بالتهميش، لهذا يشعر بالغيرة إذا حصل غيره على اهتمام الآخرين.

مشاهير برج الحمل

عدد كبير من المشاهير، ارتبط تاريخ مولدهم ببرج الحمل، هناك الشاعر اللبناني الراحل نزار قباني، والفنان العالمي عمر الشريف، والفنانات سوسن بدر ونادية الجندي، اللبنانية باسكال مشعلاني.