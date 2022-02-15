اعترافات عاطل متهم بقتل عامل في القليوبية: «كنا بنهوشه والسكينة رشقت فيه»

«كنا بنهوشه، ومكانش قصدنا نقتله، كنا بنخوفه بس، لكن السكينة رشقت فى قلبه».. بهذه الكلمات اعترف «صابر. ج» 33 سنة عاطل، ومسجل خطر بقتل عامل يدعى «أحمد. م» عامل 34 سنة في منطقة بنها بالقليوبية، أثناء سيره في الشارع ليلًا.

تعقب الضحية

قال المتهم خلال التحقيق معه بمعرفة فريق من الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزيرالداخلية للقطاع، إنه كون مع زميله «سعد. ع» 32 سنة، تشكيلًا عصابيًا للسطو والسرقة بالإكراه، بتعقبان من خلاله المواطنين في المناطق النائية لسرقة متعلقاتهم.

مقاومة وموت

أضاف المتهم، أنهما شاهدا المجني عليه ينزل من سيارة تاكسى، ويدخل أحد الشوارع فتعقباه، وعندما وصلا إلى مكان مظلم، أمسكا به وهدداه بأسلحة بيضاء، لكنه قامومهما، وأصاب زميله في عينه، فانهالا عليه بالأسلحة البيضاء حتى مزقاه تمامًا واستوليا على متعلقاته ولاذا بالهرب.

الضحية مقيم بأسيوط

كشفت التحريات أنه ورد لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسيوط، متوفى وبجسده عدة طعنات متفرقة، وجرى تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث اتفقا فيما بينهما على سرقة متعلقات المواطنين تحت تهديد السلاح، واقتسام متحصلات السرقة، وفي سبيل ذلك توجها لمكان العثور على المجني عليه، وبحوزتهما مطواة و سكين، ولدى مشاهدتهما للمجني عليه حال نزوله من إحدى سيارات الأجرة، وسيره مترجلاً، استوقفاه وهدداه لسرقة متعلقاته، باستخدام الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهما.

وحال مقاومته لهما تعديا عليه وأحدثا إصابته التي أودت بحياته، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغًا ماليًا وتصرفا فـي الهاتف المستولى عليه بالبيع لعميلهما «سئ النية بائع فاكهة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية»، كما أرشدا عن الأداتين المُستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وأضافا أنهما أنفقا المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وأمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.