مدبولي: لدينا مخزون من القمح يكفينا لآخر العام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها احتياطي من القمح يكفي 4.5 شهر، وسيبدأ موسم القمح المحلي وطبقا للتوريدات المحلية بعد رفع سعر التوريد سيصل الاحتياطي ليكفي حتى آخر العام، ولكن بنفس الوقت هناك توقعات بالعالم بزيادة سعر القمح خصوصا مع التضخم العالمي بالإضافة لأزمة روسيا وأوكرانيا، ومع ذلك جارٍ دراسة آلية تحوط للاحتياجات الإضافية والدولة تعمل على تأمين السلع الإضافية، والدولة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي حتى لا تكون تحت وطأة الأزمات العالمية، فكلما قلت نسبة الاستيراد كلما أمنت الدلة احتياجاتها.

زيادة رقعة الأرض الزراعية بالمشروعات القومية الكبرى

وكشف مدبولي أن زيادة رقعة الأرض الزراعية بالمشروعات القومية الكبرى التي يتم صرف مئات المليارات عليها خصوصا وأنها لها عنصر أمن قومي هام جدا حتى تؤمن الدولة احتياجتها محليا، مشيرا إلى أنه من الهام استمرار التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية في كل البرامج والخطوات في الإصلاح الاقتصادي؛ لأن ذلك يفيد في مراقبة هذه الجهات للإصلاحات الهيكلية للتأكد من تحرك الاقتصاد المصري في الاتجاه السليم.

وشرح مدبولي أن مصر لم تعد بمعزل عن العالم وعن مؤسسات التصنيف العالمية التي تقيم الأداء المصري كل 6 أشهر، والتعاون الفني بين صندوق النقد الدولي ومتابعة الخبراء وتوجيهاتهم شيء صحي جدا بصفة عامة، موضحا أن البرنامج القطري الذي أجرته مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمصداقية المؤسسة حول العالم مما يزيد من ثقة العالم بالاقتصاد المصري وأمن واستقرار الدولة، مشددا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامح مصري بحت وقرار مصري.