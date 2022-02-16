هل تغير التعليم موعد بداية الترم الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية؟

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب في جميع المراحل التعليمية، عن موعد بداية الترم الثاني 2022، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، للمواطنين، من سوء الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، إذ تتوقع سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول علي بعض المناطق، لتبدأ موجة جديدة من عدم الاستقرار، تكون ذروتها يوم السبت المقبل.

هل تغير موعد بداية الترم الثاني بسبب الطقس؟

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن موعد بداية الترم الثاني في الميعاد يوم السبت المقبل، الموافق 19 فبراير الجاري، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة لم تصدر أي قرارت خاصة بتأجيل موعد بداية الفصل الدراسي الثاني، بسبب سوء الأحوال الجوية، وأن بداية التيرم الثاني في موعده المحدد، دون أي تغيير أو تعديل.

وأشار إلى أن قرار تعطيل الدراسة بالمدارس بسبب سوء الأحول الجوية، يخص محافظ كل أقليم، وفقا لما يحدث داخل محافظته وظروفها، وليس قرار وزارة التربية والتعليم.

تضحيات الشرطة موضوع أول حصة

قال المصدر، إن المديريات التعليمية تنتهي من الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب، قبل موعد بداية الترم الثاني، لافتا إلى أن هناك تعليمات بمراجعة موقف كل المدارس ميدانيا، والتأكد من مدى جاهزيتها، ومن جميع أوجه استقبال الطلاب، وإزالة أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية.

وتابع بأنه تم التأكيد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها، حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني، وتواجد الزائرة الصحية بكل مدرسة.

واختتم المصدر، بالإشارة إلى أنه تم التشديد على توافر المطهرات داخل دورات المياه، والتأكد من إتمام إجراءات النظافة بالطرقات والفصول ونظافة وجاهزية المعامل والورش.