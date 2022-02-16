EMGF وBCG يطلقان ثاني مراحل استراتيجية «غاز المتوسط» طويلة المدى

أعلنت مجموعة بوسطن الاستشارية BCG ومنتدى غاز شرق المتوسط EMGF، إطلاق المرحلة الثانية من تطوير استراتيجية منتدى غاز شرق المتوسط طويلة المدى، حيث تعمل مجوعة بوسطن الاستشارية على دعم أعمال منتدى غاز شرق المتوسط، من خلال وضع خارطة طريق ونموذج تشغيل لأفضل الممارسات من أجل تنفيذ الرؤية الأساسية لميثاق منتدى غاز شرق المتوسط.

وعلى مدار العقد الماضي، ظهرت العديد من اكتشافات الغاز المهمة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بالتوازي مع نمو أهمية الغاز الطبيعي، وتزايد دوره المحوري بشكل واضح في إحداث تحول في الطاقة، وبناء على ذلك، جرى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر 2020 باعتباره منظمة حكومية دولية مدعومة من ثماني دول أعضاء، للمساعدة في إطلاق إمكانات موارد الغاز الكاملة في شرق البحر الأبيض المتوسط من خلال الحوار السياسي المنظم والمتعاون.

تطوير ميثاق رؤية منتدى غاز شرق المتوسط

ويضم المنتدى حاليا في عضويته قبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين، إضافة إلى المراقبين، وهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وجرى تعيين مجموعة بوسطن الاستشارية BCG بهدف دعم منتدى غاز شرق متوسط في وضع استراتيجية فعالة طويلة المدى، في سبتمبر 2021 لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وتضمنت المرحلة الأولى مكونات عديدة، أهمها تطوير ميثاق رؤية المنتدى وأهدافه وقيمه الأساسية.

7 أهداف استراتيجية لدور منتدى غاز شرق المتوسط

وجرى وضع 7 أهداف استراتيجية لتوضيح دور منتدى غاز شرق المتوسط في تعزيز سلاسل القيمة للغاز الطبيعي المنبع والوسط والمصب وتعزيز العوامل التمكينية الرئيسية البيئة وانتقال الطاقة، وحشد الدعم، ومشاركة القطاع الخاص، ومشاركة البيانات.

وصرح أسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، بأنّ منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تتمتع بمستقبل واعد في المستقبل كمورد مهم للغاز الطبيعي، ويعد محركًا رئيسيًا لتحقيق التحول في الطاقة، وأصبح المنتدى بشكل تدريجي منتدى الطاقة الأكثر شهرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما تتجاوز أهميته إلى ما وراء شؤون الطاقة، ليصبح عاملا محوريا في تحقيق السلام الإقليمي، ومحرك حيوي للنمو الاقتصادي والازدهار.

وانتهت المرحلة الأولى بنجاح وجرت الموافقة عليها من قبل الوزراء الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، وبالتالي تستعد مجموعة بوسطن الاستشارية لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة، وستستلزم المرحلة الثانية من مشروع الاستراتيجية طويلة المدى ترجمة الأهداف قصيرة ومتوسطة المدى إلى مجموعة من المبادرات القابلة للتنفيذ.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية خلال فعاليات معرض مصر للبترول «إيجبس 2022»، وهو المعرض والمؤتمر الرائد في مجال النفط والغاز والطاقة لمصر وشمال أفريقيا ومنظقة البحر الأبيض المتوسط، الذي تقام فعالياته في القاهرة.

وقال فرانشيسكو بالميري، العضو المنتدب لمجموعة بوسطن الاستشارية والشريك الأول والقائد المشارك للمشروع: «يسعدنا اختيار مجموعة بوسطن الاستشارية لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع المهم، لإنشاء استراتيجية مؤثرة طويلة الأجل لمنتدى غاز شرق متوسط، وبالتالي مساعدة المنتدى على تحقيق طموحه وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات الكربونية، ومصدر مستدام للطاقة، يسعدنا أيضًا أن نعمل جنبًا إلى جنب مع البلدان الأعضاء في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة تتمتع بإمكانيات وفيرة من الموارد».