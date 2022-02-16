شاحنات فولفو الكهربائية تتصدر المبيعات في أوروبا بـ42٪ من حصة السوق

أكدت الإحصاءات الجديدة تصدر شاحنات «فولفو»، سوق الشاحنات الثقيلة التي تعمل بالكهرباء بالكامل في أوروبا 2021 بحصة سوقية تبلغ 42٪، وتلقت الشركة طلبات لأكثر من 1100 شاحنة كهربائية حول العالم.

وتشهد صناعة النقل بالشاحنات الدولية تحولًا نحو نقل أكثر استدامة حيث بدأت مبيعات الشاحنات الكهربائية ذات البطاريات الثقيلة في الارتفاع، مع احتلال أوروبا الصدارة، وفقاً لبيان الشركة.

وتُظهر الإحصائيات الصادرة عن مجموعة تحليل السوق IHS Markit أنه خلال عام 2021، تم تسجيل ما مجموعه 346 شاحنة كهربائية في أوروبا، بزيادة قدرها 193٪ عن عام 2020.

وتتمتع شاحنات فولفو بأكبر حصة في السوق بنسبة 42٪. في أوروبا التي تضم أكبر عدد من الشاحنات الكهربائية المسجلة وتحديدا «سويسرا والنرويج والسويد وهولندا».

وتعمل الشركة على دعم الشاحنات الكهربائية بفضل موقعها الرائد في السوق الأوربية وترى الشركة اهتمامًا متزايدًا في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية وأجزاء أخرى من العالم، وفي عام 2021 تلقيت الشركة طلبات لأكثر من 1100 شاحنة في أكثر من 20 دولة.

وقال «روجر ألم»، رئيس شركة شاحنات فولفو: «أنا على يقين من أن تقديم وسائل نقل كهربائية خالية من الانبعاثات أصبحت ميزة تنافسية رئيسية، ومن الواضح أن هذه الأرقام تظهر أننا بدأنا بداية جيدة جدًا في المبيعات، مع تشكيلة أوسع من الشاحنات الكهربائية، سيكون من الممكن كهربة ما يقرب من نصف وسائل النقل على الطرق الثقيلة، وستزداد هذه النسبة بشكل أكبر مع زيادة المسافة التي يمكن للشاحنات الكهربائية أن تقطعها وزيادة تطوير البنية التحتية لشحن سيارات النقل الثقيلة».