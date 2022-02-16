«التعليم»: إدراج ثلاث دول بمنهج الدراسات للإعدادية خلال الترم الثاني

أصدر عدد من المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بالتنبيه علي موجهي مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي، بإدراج ثلاث دول بمنهج الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الثاني 2021/2022، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 19 فبراير الجاري.

وقالت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، إنه سيتم إدراج دول «البرازيل الاتحادية، نيجيريا الاتحادية، الولايات المتحدة الأمريكية»، في منهج الشهادة الإعدادية، وكلفت موجهي الدراسات الاجتماعية بالمديريات، بضرورة إبلاغ جميع معلمي الدراسات القائمين بتدريس المادة في المرحلة الإعدادية بتضمين الدول الثلاث المختارة والمقرر تدريسها في الفصل الدراسي الثاني 2022.

منهج التاريخ للصف الثالث الإعدادي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني ويشمل الآتي:-

- منهج التاريخ شهر فبراير 2022: «الوحدة الثالثة - ثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي - الدرس الأول: ثورة يوليو 1952».

- منهج شهر مارس 2022: «تابع الوحدة الثالثة - ثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي - الدرس الثاني ( مصر والقضية الفلسطينية)، الدرس الثالث (حرب أكتوبر 1973م)، الدرس الرابع ( ثورة يونيو والصراع العربي الإسرائيلي)».

- منهج شهر أبريل:( ثورة يونيو والصراع العربي الإسرائيلي)، الدرس الخامس (ثورة 25 يناير2011 و30 يونيو 2013)

- الوحدة الرابعة: الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية، الدرس الأول (الحياة السياسية والحزبية ودور المرأة في العمل الوطني)، الدرس الثاني (مصر والسلطات الإقليمية والدولية).

منهج الجغرافيا للشهادة الإعدادية 2022

- منهج شهر فبراير: الوحدة الأولى (الموارد والأنشطة الاقتصادية في العالم)، الدرس الأول (النشاط الزراعي وموارده في العالم).

- منهج شهر مارس: (الموارد والأنشطة الاقتصادية في العالم)، الدرس الثاني (الرعي والثروة الحيوانية السميكة في العالم)، الدرس الثالث (النشاط التعديني في العالم)، الدرس الرابع (النشاط الصناعي في العالم).

- منهج شهر أبريل: الوحدة الثانية (نماذج لبعض الدول النامية والمتقدمة)

- الدرس الأول: الدول المختارة رقم -1

- الدرس الثالث : الدول المختارة رقم 2

- الدرس الخامس : الدول المختارة رقم 3