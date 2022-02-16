محافظ الإسكندرية: إنشاء منطقة صناعية في بشائر الخير.. وتعويض الأهالي

شدد النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة رفع الوعي لدي المواطن باهمية جهود الدولة في التصدي للعشوائيات وتوفير بدائل حضارية للمواطنين، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود قاسم، محمد جبريل، بشأن تباطؤ الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية عن إستكمال إجراءات نقل باقي السكان الذين تم إخلائهم من مساكنهم بمنطقتي «نجع إسو، ونجع الألومنيوم» بمنطقة مينا البصل إلى مساكن بشائر الخير.

ووفق طلب الإحاطة جرى نقل البعض إلى مساكن بشائر الخير بالإيجار، وتبين من الإخلاء عدم وجود استراتيجية واضحة لتوفير سكن بديل، محلات بديلة، أو تعويضات رغم إفادة وزير النقل بسداد تعويضات بلغت 900 مليون جنيه.

محافظ الاسكندرية: بحثنا الأمر مع رئيس الوزراء

وأضاف «السجيني» الامر ليس مجرد فواتير انتخابية ونجاح فكرة بشاير الخير هو نجاح لثقافة مجتمعية وما يتم دفعه من أموال تعويضا أرقام زهيدة والأهم هو رفع الوعى ومواجهة العشوائيات.

ورد محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف على ما تردد حول عدم تعويض بعض أصحاب المحلات قائلا «جرى عقد اجتماع مع رئيس الوزراء لبحث الأمر ومنطقة بشائر الخير ستشهد إنشاء منطقة صناعية و محلات بالتنسيق مع المحافظة والهيئة الهندسية وسيتم تعويض أصحاب المحال وأنا أتابع الأمر بشكل كامل».

وعقّب «السجيني» قائلا: «الحصول على التعويضات يقترن بتقديم إثباتات الأحقية».

وشهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النواب أحمد مهني وعلي الدسوقي وعمر الغنيمي، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي أحمد أبو سليمان وترعة المنتزة المردومة، خاصة أنهما يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفي كامل وميدان الساعة، ما يساعد علي تحقيق المستهدف من إنشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور بها.

وقال النائب علي الدسوقي، أن حلم محور المحمودية طال انتظارة، لكننا كنا نأمل بحل مشكله المرور في الاسكندرية ولم يؤدي ثمارة بالشكل الكامل، حتي أن المحافظ في نوه الاسكندرية الأولي لم يستطيع التحرك لساعات بسبب الإزدحام، والأهالي في وسط الاسكندرية لم يستطيعوا الذهاب إلي أهمالهم هذا اليوم، الأمر الذي يستوجب سرعه الانتهاء مت الشوارع العريضة ومنها أبو سليمان والترعة المردومة.

تفاصيل طلب الإحاطة

ولفت النائب أحمد مهني، في استعراضة لطلب الاحاطة إلى أن شارع الترعة المردومة يتجاوز عرضه 70 مترا وذو اتجاهين، لكن يصعب مرور السيارات بها، لعده أسباب في مقدمتها الرصيف المتهالك والزوايا المتعددة التي تخدم جميعة ما ولا يتعدي العدد بكل منها في صلاه الجمعة 10 أفراد، وطالبنا عدة مرات بإعادة الرصف لكن الاشكالية في التمويل.

وشدد «مهني» علي أهمية إلغاء التكاتك التي تسير في الطريق من شارع مصطفي كامل وحتي القومية العربية دون حساب لأي أحد، وأشار إلى أن محور المحمودية كان حلما طال انتظاره، يخدم من يتجه نحو المعمورة.