حظك اليوم مولود برج الثور الأربعاء 16-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يعتبر برج الثور، من الأبراج الترابية، يتصف بالعند الشديد، ولا يحب التغيير، لديه قدرة كبيرة على تحمل المسئوليات الموكلة إليه، كما أنه يتفق بشدة مع مواليد الأبراج الترابية، في حين أنه لا يتحمل موليد الأبراج النارية والمائية، ولهذا يتجنبهم، كما أنه كثير المشاكل، يتسم بالعزيمة والإصرار، كثير ما يكون لديه هدف يسعى إلى تحقيقه، وفي سبيبل تحقيق ذلك قد يبذل كل الجهد للوصول إلى هذا الهدف.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا وعائليا

تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن القمر المكتمل اليوم، موجود في وضع معاكس، لهذا يجب أن يكون مولو برج الثور، حذر في قراراتك وتصرفاتك، كما يجب أن تهتم بواجباتك على الصعيد المهني والعائلي، وفي محيطك الاجتماعي، كما يجب أن تتأنى في قراراتك، وأن تحذر من اتخاذ خطوات متسرعة.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا واجتماعيا

وتشير خبيرة الفلك إلى أن الوضع الفلكي لبرجك دقيق جدا هذا اليوم، كما سيكون من الصعب إرضائك، وفق حظك اليوم، لهذا يجب أن تنتبه كي تفقدك أصدقاء وشريكك في لحظة تسرع وغضب.

عيوب مولود برج الثور

مولود برج الثور، عصبي شديد الغضب، يثور لأقل الأسباب، شديد الغيرة، كثير الانفعال، من الصعب تهدئته، لهذا يبتعد عنه الكثير من الناس، ويرفضون التعامل معهم، لأنه من الصعب السيطرة على انفعالاته، مما يجعل الناس ينفرون منه، كما أنه شخص كسول، يجب الاسترخاء بشكل كبير، ولا يحب الأعمال التي تحتاج إلى نشاط وحركة كثيرة، كما يكره الأعمال الشاقة، فهو شخص متملك، قليل النضج، لا يستطيع اتخاذ قرار سريع أو حازم.

كما يتسم مولود برج الثور، أنه شخص فضولي، يحب الحياة المستقرة دون أي مشاكل، لا يحب السفر أو المغامرات، لديه القدرة على تكوين حياة عائلية مستقرة، و قدرة كبيرة على تخطي الأزمات والمشاكل، خاصة التي قد تكون السبب في التاثير على حياته العملية أو العائلية، أو حتى في محيط أصدقائه، كما أنه يحب الشعور بالنجاح والوصول إلى منصب عالي، ويستخدم ذكائه من أجل تحقيق ذلك.