أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم.. 100 طالب حصدوا الدرجة النهائية

حصلت «الوطن» على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم، والذين بلغ عددهم 100 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة بالإدارات التعليمية المختلفة، بينهم 36 طالباً وطالبة بمدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية، و26 طالباً وطالبة بمدارس إدارة إطسا، و12 طالباً وطالبة بإدارة شرق الفيوم، و12 طالباً وطالبة بمدارس إدارة سنورس، و6 بمدارس إدارة أبشواي، و4 بمدارس إدارة طامية، و4 بمدارس إدارة يوسف الصديق، وجميعهم حصدوا الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022، وذلك بعدما اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، النتيجة بنسبة نجاح 71.41% ظهر اليوم الأربعاء.

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بغرب الفيوم

وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية في إدارة غرب الفيوم، 36 طالب وطالبة وهم:

محمد مدحت جلال - مدرسة الفيوم

سلمى حجاج عبد التواب - مدرسة الشروق

يمنى ياسر محمود - مدرسة المحمدية

أماني أشرف نادي - مدرسة التوفيق

آية محسن حسين - مدرسة التوفيق

سلمى أحمد إسماعيل - مدرسة الشروق

مريم رامي محمد - مدرسة الشروق

عبير محمد عبد القادر - مدرسة العلياء

زينب أحمد جمعة - مدرسة المحمدية

مهاب ياسر ربيع - مدرسة زهراء الأندلس

عمر شرف الدين عبد العليم - مدرسة الإسلامية

تغريد نور الدين محمود - مدرسة المحمدية

محمد هاني سيد - مدرسة الشروق

سلمى بدر الدين صلاح - مدرسة المحمدية

رغد هشام حسن - مدرسة زهراء الأندلس

سما ناصر سيد - مدرسة الرسالة

شادان محمد عبد الفتاح - مدرسة الأنبا إبرام

جنى حمادة أحمد - مدرسة الشروق

نهى هشام محمد - مدرسة القديس ميخائيل للراهبات

جنا محمد روبي مدرسة القديس ميخائيل للراهبات

استيفن إبرام ميلاد - مدرسة القديس ميخائيل للراهبات

يوسف أيمن جمال - مدرسة القديس ميخائيل للراهبات

ماريا هاني يعقوب - مدرسة القديس ميخائيل للراهبات

محمد هاني فتحي - مدرسة الإسلامية

محمد جمال سعد - مدرسة الشروق

سلمى ياسر عبد الرحمن - مدرسة التوفيق

فاطمة أحمد سيد - مدرسة أبجيج

شهد محمد علي - مدرسة زهراء الأندلس

مريم حامد محمد - مدرسة المحمدية

محمد أحمد عبد التواب - مدرسة الرسالة

رنا محمد أحمد - مدرسة زهراء الأندلس

سلمى عماد سيد - مدرسة الشروق

عبد الرحمن خالد عبد التواب - مدرسة زهراء الأندلس

أروى محمد أيوب - مدرسة زهراء الأندلس

إيمان عبد الراضي طاهر - مدرسة الشروق

عصام عبد الله سيد - مدرسة عزة زيدان

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بإدارة إطسا

وتصدر 26 طالباً وطالبة نتيجة الشهادة الإعدادية بإدارة إطسا التعليمية، بحصولهم على الدرجة النهائية وهم:

شهد عرفة كمال - مدرسة تطون

رضوى نادي جمعة - مدرسة الغرق قبلي

مي مصطفى محمد - مدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل

مريم محمد أحمد - مدرسة مدرسة جردو

زينب لطيف أنور - مدرسة محمد موسى

ريهام منير عبد السلام - مدرسة محمد موسى

لمي غريب حسن - مدرسة الشهد عبد الرحمن نبيل

مصطفى أحمد شعبان - مدرسة قلمشاه

منة الله رمضان شعبان - مدرسة أبو صير

رؤى سامح محمود - مدرسة محمد موسى

أحمد عيد السيد - مدرسة الغرق بنين

عائشة شعبان عشري - مدرسة جردو

مي جابر السيد - مدرسة جردو

زهراء شعبان فتحي - مدرسة تطون

منة الله عزيز مبارك - مدرسة الحمودات

مهند علي عبد الفتاح - مدرسة الفتح

تسنيم إبراهيم محمد - مدرسة محمد موسى

مريم مصطفى رجب - مدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل

مريم رمضان أحمد - مدرسة منية الحيط

سارة أسامة عبد الحكيم - مدرسة الوابور

فاطمة هاشم رمضان - مدرسة عتامنة المزارعة

عبد الرحمن أحمد عبد العاطي - مدرسة عتامنة المزارعة

ابتهال محمد عبد التواب - مدرسة جردو

مي أحمد سيد - مدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل

أسماء رفاعي عزيز - مدرسة الغابة الإعدادية (فصول ملحقة)

هالة صادق جاد الله - مدرسة الغرق قبلي

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بإدارة سنورس

واحتلت إدارة سنورس التعليمية المركز الثالث في أوائل الشهادة الإعدادية متساويةً مع إدارة شرق الفيوم، بعدد 12 طالباً وطالبة يحصدون الدرجة النهائية وهم:

هنا خالد السيد - مدرسة لطفي سليمان

محمد السيد علي - مدرسة عثمان بن عفان

حبيبة وليد حمدي - مدرسة مجمع سنورس

مروان أحمد حسني - مدرسة الشهيد عبد الرحمن شعبان

عبد الحميد عادل محمد - مدرسة الشهيد عبد الرحمن شعبان

ميادة محمد قرني - مدرسة السلام

ملك محمد محمود - مدرسة فاطمة الزهراء بمطرطارس

ندى محمد حمدان - مدرسة نقاليفة بنات

أحمد رمضان رجب - مدرسة يوسف لبيب عليوة

سلمى محمد صوفي - مدرسة سنهور

آية أشرف محمود - مدرسة بنات نقاليفة

محمد فارس أحمد - مدرسة عثمان بن عفان

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بشرق الفيوم

حبيبة شريف قرني - مدرسة الفاروق

علي عماد أحمد - مدرسة الفاروق

عبد الرحمن أحمد سالم - مدرسة الفاروق

رؤى يسري محمد - مدرسة الرسالة لغات

دينا محمود قرني - مدرسة الناصرية الإعدادية الجديدة

أنس طارق إبراهيم - مدرسة سمارت الإعدادية

بسملة محمد كمال - مدرسة الأورمان

ذياد إسلام فرحات - مدرسة منارة الأندلس

أحمد محمد السيد - مدرسة الإيمان لغات

أمل محمد جابر - مدرسة منارة الأندلس

ضحى محمد محمود - مدرسة بني صالح

رقية سيد عبد الغني - مدرسة هوارة المقطع

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بإدارة أبشواي

منة الله وائل عطية - مدرسة العلا

عبد الرحمن جودة مصطفى - مدرسة العلا

حبيبة فرج أمبشاوي - مدرسة فاطمة الزهراء

جنا محمد إسماعيل - مدرسة العلا

ملك عبد الحكم فتح الباب - مدرسة أم المؤمنين

يوسف أحمد محمود - مدرسة العلا

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بإدارة طامية

بنان أحمد أبو طالب - مدرسة طامية

أمنية صفوت خلال - مدرسة فتحي علي أحمد

أحمد سيد محمود - مدرسة دار السلام

رحمة مصطفى عبد التواب - مدرسة سرسنا

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بيوسف الصديق