لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم.. الإعلان بعد قليل

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالفيوم، برئاسة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم بعد قليل، وذلك عقب اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حيث من المقرر أن يقوم باعتمادها في الواحدة ظهر اليوم بالقاعة الملحقة بمكتبه، ثم تُعلن أسماء العشر الأوائل، وعقب ذلك يتم إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث أعلنت المديرية أنّها غير مسؤولة عن أي مواقع أخرى تعلن النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، أنّ نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم للترم الأول 2022 ستكون متاحة لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي عقب الواحدة ظهراً من خلال موقع المديرية فقط.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم، للترم الأول 2022، من خلال الدخول على الرابط التالـــــــي، ثم إدخال رقم جلوس الطالب، والضغط على نتيجة، وعقب ذلك ستظهر نتيجة الطالب بالمجموع الكلي، ومفصلة بدرجاتة في كل مادة دراسية على حدا.

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الإعدادية

ويعتمد الدكتور أحمد الأنصاري نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2022 الترم الأول، لطلاب الصف الثالث الإعدادي بعد قليل، ويعلن عن نسبة النجاح، بالإضافة إلى أسماء العشر الأوائل، ثم يتم إعلان باقي النتيجة على الموقع بعد لحظات من اعتمادها من محافظ الإقليم.