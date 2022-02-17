«تعليم القاهرة» تعلن توصيات الملتقى الأول للتعليم المجتمعي

كشف محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن تفاصيل الملتقى الأول للتعليم المجتمعي بالقاهرة، موضحاً أن الملتقى تحت شعار «أنت الأمل.. طور ذاتك من أجل مستقبل أفضل» لجذب الطلاب إلى التعليم وتحفيز أولياء الأمور لإعطاء أولادهم فرصة ثانية للتعليم الذي توفره الدولة، وتغيير رؤيتهم للإيجابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

الملتقى الأول للتعليم المجتمعي

وأضاف «عطية» في بيان له، أن الملتقى الأول شارك فيه إدارات المنطقة الشرقية للتعليم المجتمعي ويشمل جميع الإدارات التعليمية التابعة للقاهرة مقسمة لمناطق أربعة لإتاحة الفرصة للجميع لطرح الرؤى وتقديم المقترحات والارتقاء بالمناطق الأكثر احتياجاً وعودة طلابها للمدرسة.

توصيات الملتقى الأول للتعليم المجتمعي

وأوضح أن الملتقى تتضمن بعض التوصيات والمقترحات منها عمل عضويات رياضية مجانية لأبناء مدارس التعليم المجتمعي وزيادة حوافز الجمعيات للتوسع في إنشاء مدارس التعليم المجتمعي وإعفاء طلبة التعليم المجتمعي من رسوم التأمين الصحي المختص وإنشاء لجنة عليا لوضع آليات وعلاج قضية التسرب من التعليم ونشر الوعي بالتعليم المجتمعي وإرساء ثقافة فرص تعليمية أخري ومحاربة التسرب من التعليم.

وأكد محمد عطية، أن التوصيات اشتملت على ضرورة إعداد مبادرات دعم أسر أبناء التعليم المجتمعي لمنع تسرب أبنائهم من التعليم ودمج أبناء التعليم المحتمعي في مختلف الأنشطة الثقافية والعلمية والمعسكرات الكشفية والرحلات للمشروعات القومية، لافتاً إلى أن مبادرة «أنت الأمل» تهدف إلى دعم قيم الولاء والإنتماء ونشر الوعي والحملات التثقيفية للمشروعات القومية المصرية ورؤية الدولة 2030.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه تم إطلاق مركزا للأنشطة بمنطقه كمال رمزى تشرف عليها إدارة الخدمات التربوية بالمرج بالتعاون مع التعليم المجتمعي وتم تدشين مركزا للتدريب وتعليم الشغل على النول لإنتاج السجاد اليدوي وإحياء الحرف اليدوية التراثية وتوفير دعم مادي لأبناء التعليم المجتمعي وتفعيل المشاركة المجتمعية وإثراء دورها.