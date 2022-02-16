مديريات التعليم تستعد للفصل الدراسي الثاني 2022 بمجموعة من الإجراءات

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتها للفصل الدراسي الثاني، المقرر بدءه اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 19 فبراير الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا، موضحة أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب.

وأضافت المديريات في خطاباتها للإدارات التعليمية، أنه يجب التأكد من تعقيم جميع المدارس بصفة مستمرة قبل وبعد خروج الطلاب، وتوزيع الاحتياطي في الحصة الأولى في طابور المدرسة ومراعاة عدم قيام المعلم بالتدريس لأكثر من فترة بالفصل، وأن يقوم المشرف بتسجيل زمن دخول كل معلم الفصل وتبلغ إدارة المدرسة بإتخاذ اللازم.

وأوضحت، أنه لا يسمح المشرف لأي فصل بمغادرة حجرة الدراسة إلقاء اليوم الدراسي إلا بصحة المعلم، وفي نهاية اليوم الدراسي يتأكد كل معلم من فصل التيار ومحابس المياه بالمدرسة، مؤكدة على ضرورة توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وتوزيع المنهج والأهداف العامة للمادة.

عدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع بدفتر الأمن

وشددت المديريات التعليمية، على عدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع بدفتر الأمن والإطلاع على هويته وسبب الزيارة وعدم مغادرة فرد الأمن المتواجد على البوابة إلا بخروج المشرف وتسليم الدفتر إلى مشرف وتسليمه لإدارة المدرسة، لافته إلى أنه لا يجوز استقبال الزوار وتوجيههم وعدم السماح لهم بالدخول إلى فصول المدرسة أو الصعود للأدوار أو اجتياز الأفنية المدرسية إلا بعد المرور على مدير المدرسة أو الوكيل أو المشرف المخلص حسب الزيارة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان له، أن الوزارة حريصة على التنسيق مع جميع المديريات للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات وقائية مكثفة.