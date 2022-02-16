«التموين»: طرحنا 18 مشروعا في 11 محافظة خلال 5 سنوات

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن التجارة هي الحلقة الوسيطة بين الصانع والمستهلك ودونها لن يكون هناك صانعًا أو مستهلكًا، لافتا إلى أن الجهاز يعمل على الترويج للفرص الاستثمارية بأنشطة تجارية على مستوى الجمهورية، ودوره هو ضبط الأسواق من خلال إتاحة السلع وتوفير مساحات بيعيه على مستوى الجمهورية، وبناء مناطق لوجيستيه وأماكن إدارية وترفيهية.

العشماوي: منطقة تجارية لوجيستية مساحتها 86 فدانًا بالغربية

وأضاف «العشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه خلال 5 سنوات مضت طرحت الدولة 18 مشروعًا في 11 محافظة، جميعها تبدأ من مليار جنيه، موضحًا: «في الغربية عندنا منطقة تجارية لوجيستية متعددة النشاط على مساحة 86 فدانًا باستثمارات بلغت 7 مليارات جنيه».

وأوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه في جنوب سيناء جرى طرح منطقتين لإقامة مناطق لوجيستية، إحداها في منطقة الطور وستكون منطقة تخزينية للسلع الأساسية، ومنطقة أخرى في الرويسات وستكون لوجيستية بهدف إمداد 64 ألف غرفة فندقية بكل احتياجاتها من سلع غذائية أو غيرها، معقبًا: «هناك 20 شركة أبدت رغبتها في المشاركة باستثمارات جديدة، في عددة محافظات».

وأكد أنه خلال العام قبل الماضي زار 22 مليون مواطن هذا المركز وحده، و70% من القادمين إليه كانوا من المحافظات المختلفة، معقبًا: «المنطقة اللوجيستية في محافظة الغربية وفرت 40 ألف فرصة عمالة مباشرة، والأراضي اللي بيتم طرحها بتكون بنظام حق الانتفاع».

وتابع: «السنة الماضية تجارة الجملة والتجزئة وصلت لـ14% من إجمالي الناتج المحلي، ولما زودنا التخزين واللوجيستيات وصلنا لـ21%، يعني بنتكلم عن 1.4 تريليون جنيه هي إضافة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي، يعني خُمس إجمالي الناتج المحلي في مصر».

واستطرد: «المنتدى الأول للاستثمار والتجارة طُرح 8 فرص استثمارية بمختلف المحافظات، وقبل انعقاد المنتدى تقدم ما يقرب من 20 شركة لشراء كراسات الفرص الاستثمارية، وهناك شركات مصرية وإقليمية ودولية، وحوالي 10 ملايين مصري يعملون بقطاع التجارة».