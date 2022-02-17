حظك اليوم برج الجدي الخميس 17-2-2022 مهنيا وعاطفيا

لا يكف قلب أنثى برج الجدى عن الحب، ورغم ذلك فهي من الشخصيات التي لديها شروط للوقوع في الحب، وهي أن تستسلم أولاً لمشاعرها ثم تتخذ القرار المناسب قبل الاستسلام للحب، فهي في الغالب تختار علاقاتها بحكمة وتفكير بل بكثير من التفكير لذلك لا تجدها تدخل في علاقات عشوائية متكررة فبمجرد اتفاق عقلها على هذا الشريك تقع في الحب وتعطي ولكن بحذر كذلك، فهي تختار من يجعلها راضية عن قرارتها العقلانية.

كما تميل مولودة برج الجدي إلى تحمل المسؤولية، إذ تتميز بالذكاء الحاد الذي يجعلها تبدو أكبر من عمرها؛ فهي من الأشخاص الذين يحكمون بالمنطق؛ لذا تجدها أقل الأشخاص خسارة كونها تدرس كل قراراتها بعناية شديدة.

ولأصحاب برج الجدي المهتمين بالفلك وحركة الشمس والقمر، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

وقالت خبيرة الأبراج لأصحاب الجدي على الصعيد المهني والمالي، إن القمر في منزل الحظ ما يمنحك اليوم إصرارا على تحقيق فوائد ويحالفك الحظ.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

أما اجتماعيا وعاطفيا، فقالت عبير فؤاد إن فينوس والمريخ في برجك، ما يجعل الجميع يفقدون كل مقاومة أمام دفئك وابتسامتك.

مشاهير برج الجدي

ومن بين المشاهير الذين ينتمون لبرج الجدي كل من الفنان والمطرب محمد الشرنوبي، والشاعر صلاح جاهين، والفنان جورج وسوف، والفنان عمرو يوسف، والفنانة غادة عادل والفنانة هنا شيحة، والفنانة غادة رجب، والفنان سمير صبري، الفنان صلاح ذو الفقار، والشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفي صادق الرافعي، والصحفية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري، الفنانة نجوي فؤاد محمود المليجي، والفنان سمير صبري، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنانة الشابة ملك قورة.