وظائف شاغرة بالمجلس الأعلى للآثار.. اعرف الشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة المجلس الأعلى للآثار لشغل العديد من الوظائف الخالية في بعض الإدارات بالجهة الحكومية، ومن بينها مدير عام الإدارة العامة للصيانة والحركة والنقل، ومدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة، ومدير عام الإدارة العامة للمتحف اليوناني الروماني.

وحصلت «الوطن»، على الشروط والضوابط والقواعد المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة، وهي:

الشروط العامة للمتقدمين لشغل الوظائف

مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة

1. سيرة ذاتية باللغة العربية.

2. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3. أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

4. أصل شهادة المؤهل الدراسي.

5. شهادات الدراسات العليا «إن وجد».

6. أصل شهادات الخبرة العلمية.

7. بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم.

8. بيان بالدورات والبرامج التدريبية الحاصل عليها في مجال الوظيفة.

9. 6 صور شخصية حديثة «خلفية بيضاء».

10. شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل.

11. بيان بالإنجازات ومقترح التطوير في مجال عمل الوظيفة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017.12.

12- صحيفة حالة جنائية حديثة تقدم باسم الجهة.

- بداية الإعلان: 2022/02/06

- نهاية الإعلان: 2022/03/08

التقديم في: 4 شارع فخري عبد النور – الإدارة المركزية للموارد البشرية بالمجلس الأعلى للآثار «الدور التاسع» – العباسية - القاهرة

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/02/06

نهاية الإعلان: 2022/03/08

مدير عام الإدارة العامة للمتحف اليوناني الروماني

- بداية الإعلان: 2022/02/06

- نهاية الإعلان: 2022/03/08

التقديم: 4 شارع فخري عبد النور – الإدارة المركزية للموارد البشرية بالمجلس الأعلى للآثار «الدور التاسع» – العباسية - القاهرة.

مدير عام الإدارة العامة لمتحف الفن الإسلامي

بداية الإعلان: 2022/02/06

نهاية الإعلان: 2022/03/08

مدير عام الإدارة العامة للمطبعة

- حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/02/06

نهاية الإعلان: 2022/03/08