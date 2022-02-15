«الشباب والرياضة» توفر فرص عمل جديدة للخريجين بسلسلة مطاعم شهيرة

تواصل وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، دورها في المساهمة مع جهات الدولة المختلفة، وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، للعمل على خفض معدلات البطالة، وذلك بتوفير العديد من آلاف فرص العمل بمنشآت القطاع الخاص المتعددة.

فرص عمل جديدة بسلسلة مطاعم بريجو

«الوطن » تستعرض اليوم إعلان وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف جديدة بسلسله مطاعم بريجو، حيث تقوم حاليا الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لتوفير فرص عمل للخريجين بسلسلة مطاعم بريجو على العنوان التالي : 9 عمارات العبور صلاح سالم -مدينة نصر - الدور العاشر - أعلى البنك الأهلي المصري يوم الخميس 17 فبراير 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م.

الوظائف المتاحة في سلسلة المطاعم

وتتضمن الوظائف المتاحة للشباب والخريجين ما يلي :

1. مساعد مدير مطعم (خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمجال الفاست فود)

2. مشرف مطعم (خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمجال الفاست فود)

3. عضو فريق ( خبرة أو بدون)

4. شيف شواية (خبرة)-

-أماكن العمل :التجمع الخامس - الشروق - مصر الجديدة - مدينة نصر - العاشر من رمضان - العباسية - المعادى - شيراتون - الدقى - العبور.

الشروط المطلوب توافرها للالتحاق بالوظائف

ومن بين الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة للالتحاق بالوظائف، بالتنسيق مع الجهات المتعاونة، جاءت على النحو التالي

• جميع المؤهلات

• السن من 22 سنة إلى 35 سنة

• موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت - تأجيل - إعفاء)

• التفرغ التام

-المميزات والحقوق:

• الرواتب حسب كل وظيفة وحسب الخبرة.

• وجبة يوميا

• تأمين صحي - تأمين اجتماعي

• إجازات سنوية - إجازات رسمية.

-للتقديم: 9 عمارات العبور صلاح سالم -مدينة نصر - الدور العاشر - أعلى البنك الأهلي المصري.

ميعاد التقديم والمقابلات: يوم الخميس 17 فبراير 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م

للاستعلام: 01008660311 - 01068872881

-للتقديم يرجى ملء الاستمارة والحضور مباشرة إلى المقر المعلن عنه.

-أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://bit.ly/34W3QVS