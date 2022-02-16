تكريم الفائزين بجوائز تحقيق مبدأ المساواة في ختام معرض «إيجبس 2022»

شهد ختام فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، إقامة احتفالية جوائز حول تحقيق مبدأ المساواة بقطاع الطاقة.

وفازت بجائزة المرأة القيادية، رئيس شركة «إيمرسون» في الشرق الأوسط وإفريقيا ڤيديا رامناث، وفازت بجائزة نجمة العام، بشاير الدكّان، وهي طالبة ماجستير بجامعة كورنيل.

فيما فازت بجائزة الجيل القادم، إرني لوك، وهي مهندسة عمليات بشركة بتروناس.

كما فاز بجائزة التميز في الموارد البشرية خلال العام، راندا عصمت، مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية بشركة «إنبي»، وفازت شركة «شيفرون» بجائزة شركة العام في مجال الشمول والتنوع والمساواة.