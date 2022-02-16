البترول توقع مذكرة مع غرفة التجارة الأمريكية لرفع كفاءة العاملين بها

على هامش فعاليات معرض ومؤتمر البترول الدولى "ايجبس 2022" ، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة جوناثان كوهين توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية فى مجال تدريب و رفع كفاءة و قدرات العاملين مع عدد من شركات البترول الامريكية لاطلاق ورعاية المرحلة الثانية من برنامج تطوير الإدارة الوسطى في قطاع البترول.

وقع المذكرة المهندس علاء حجر ، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للوزارة، والسيد ديفيد تشي نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

ونائب الرئيس والمدير العام لشركات أباتشي مصر ، وبموجب الاتفاقية ستقوم غرفة التجارة الأمريكية في مصر من خلال مركز التطوير الوظيفي. CDC) ، بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير الإدارة الوسطى بعنوان " برنامج أسس تنمية القيادة" ، والذي يهدف إلى تطوير قدرات 400 مسؤول تنفيذي في قطاع البترول .

وأوضح الملا أن برنامج تطوير العنصر البشرى و بناء قدرات العاملين بقطاع البترول و رفع كفائتهم يعد أحد الركائز الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع ، والتي تهدف إلى تزويد القادة والمديرين التنفيذيين بالمهارات اللازمة لقيادة جهود الوزارة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتحرص لجنة البترول والغاز الطبيعى في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ، برئاسة عمرو أبو عيطة ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل ، على النهوض بقطاع الطاقة ، واعتماد تدابير تشجع الاستثمار وتنمية قدرات الموارد البشرية فى هذا المجال الذى يعد قطاع حيوي للاقتصاد المصري.

كما لعبت اللجنة وأعضاؤها دورًا نشطًا في دعم برامج بناء القدرات في القطاع ، من خلال التمويل والدعم الفنى.

والجيد بالذكر أن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تساهم من خلال مركز التطوير الوظيفي (CDC) التابع لها ، بشكل فعال في بناء قدرات المهنيين ، وتسعى إلى تعزيز الكفاءات والمهارات المتعلقة بالأعمال التجارية، من خلال توفير حلول التطوير المهني لكل من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ، وكذلك لمجتمع الأعمال ، ككل.

بالإضافة إلى ذلك ، تقود لجان غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة جهود الدعوة من أجل بيئة أعمال داعمة في مصر ، وتوفر منتدى للأعضاء لتحديد ومناقشة ومتابعة الاهتمامات المشتركة.

.ووفقًا لمذكرة التفاهم ، ستوفر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برنامجًا تدريبيًا بعنوان " برنامج أسس تنمية القيادة" ، مصممًا لاستهداف 400 من العاملين بقطاع البترول فى الادارة الوسطى ، تم ترشيحهم من قبل الوزارة.

و تقوم شركات اباتشي و ابكس الدولية و بيكر هيوز وبيكتل و بي بي و شيفرون و ايكسون موبيل و هاليبرتون و هونى ويل و شلمبرجير و شل و توتال برعاية ودعم المرحلة الثانية من البرنامج.

ويشمل البرنامج التدريبي الموضوعات التالية: القيادة وبناء القدرات الفنية وإدارة الأعمال ووضع الاطر المعيارية و Shell Nxplorer. ويتم تنفيذ البرنامج في الشركات التابعة لوزارة البترول بدعم من لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الامريكية.