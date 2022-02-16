مسن يلقي بنفسه من الطابق الرابع حزناً على وفاة زوجته بكفر الشيخ

تخلص رجل مسن في العقد السابع من عمره، من حياته قبل قليل، حيث ألقى بنفسه من الطابق الرابع لمنزله الكائن بدائرة قسم ثاني كفر الشيخ، حزنا على زوجته التي توفيت قبل أيام قليلة، وجرى إيداع الجثمان مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار مدير أمن كفر الشيخ بتخلص مسن يبلغ 63 سنة من حياته

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغاً من مأمور قسم شرطة ثاني كفر الشيخ، يفيد بتخلص شخص يُدعى «جمال أ. س.»، 63 سنة، من حياته، حيث ألقى بنفسه من الطابق الرابع، بشقته الكائنة أمام البوستة القديمة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث القسم ومعاونيه، إلى المستشفى، وتبين وصول الرجل جثة هامدة.

أقارب المتوفي: يمر بحالة نفسية صعبة بعد وفاة زوجته

وبسؤال أقارب الرجل المتوفي، أفادوا بأنه كان يعاني من حالة نفسية صعبة، عقب وفاة زوجته قبل أيام قليلة، وأنه لم يستطع العيش بدونها، كما أفاد عدد من الجيران بأنهم فوجئوا بسقوط المسن من الطابق الرابع، بعدما رمى نفسه من البلكونة، وقال أحد الشهود: «فوجئنا به بيسقط على الأرض، تجمعنا على صوت الارتطام، لكنه كان قد فارق الحياة».

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على جهات التحقيق، التي أمرت بإيداع جثة المتوفي مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه، بعد بيان ما به من إصابات وسبب الوفاة.