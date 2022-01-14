شاب يتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية في كفر الشيخ.. «شنق نفسه بحبل»

أقدم شاب على إنهاء حياته، بشنق نفسه بحبل داخل منزله، وذلك لمروره بأزمة نفسية في إحدى قرى مركز مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى انتظارا لصدور قرار من جهات التحقيق.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد تلقي مركز الشرطة بلاغًا من أهالي قرية سواقي الأنصاري التابعة للوحدة المحلية بقرية برنبال، يفيد تخلص «م.س.ع»، 47 عاما، من حياته حيث قام بشنق نفسه بحبل داخل منزله، وذلك نتيجة مروره بأزمة نفسية حادة خلال الفترة الماضية.

انتقل الرائد أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، لمعاينة الواقعة، وبسؤال أهليته أفادوا بأنه كان يمر بأزمة نفسية حادة ما جعلته يقبل على التخلص من حياته، وأقروا أنهم لا يتهمون أحدًا بالتسبب في وفاته، وأن السبب مروره بأزمة نفسية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق مركز مطوبس، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفي لبيان أسباب وفاته، والتصريح بالدفن بمعرفة أهليته.

ومسن يتخلص من حياته في كفر الشيخ

وفي وقت سابق، تخلص مسن يبلغ من العمر 68 سنة، من حياته لمرورية بأزمة نفسية سيئة، لإقامته بمفرده داخل منزله، في إحدى القرى التابعة لمركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ.

وتبين وفاة «ح. م. أ.»، 68 سنة، مشنوقاً داخل منزله، وبسؤال نجل شقيقه، أفاد بأن عمه كان يمر بأزمة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، وأنه كان يقيم في منزله بمفرده.