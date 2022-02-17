«متحدث الوزراء»: مصر تعاني من التضخم الخارجي نتيجة استيراد السلع أو المواد الخام

قال السفير نادر سعد، المتحدث بِاسم مجلس الوزراء، اليوم، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث اليوم، عن الأسباب التي أدت إلى زيادة الأسعار باستمرار في مصر، ومنها التضخم القادم من الخارج نتيجة استيراد السلع أو المواد الخام، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بلغت 35%.

سلع تزداد في الشتاء

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسوؤليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن تغير المناخ رفع الأسعار أيضا، وكذلك هناك سلع تزداد في الشتاء مثل الدواجن خاصة أنها تتعرض لأمراض كثيرة في فصل الشتاء، موضحا أنه مع تحسن الأحوال الجوية ومجيئ فصل الربيع تتحسن الأمور لبعض المنتجات.

سعر رغيف الخبز

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سعر رغيف الخبز ثابت في مصر منذ 34 عاما، وربما هو السلعة الوحيدة في العالم التي لم يرتفع سعرها منذ هذا الوقت، مؤكدا أن سعر الرغيف في هذا الوقت «عام 1988» كان 5 قروش وتكلفة إنتاجه 17 قرشا، مبينا أن تكلفة إنتاج الرغيف في الوقت الحالي أصبحت 65 قرشا، مؤكدا أنه في الماضي كان المواطن يغطي نحو 27% من تكلفة إنتاج الخبز، ولكن حاليا أصبحت النسبة 7% فقط، لذا تحاول الدولة إيجاد نسبة مشابهة لهذا الأمر، وليس هذا القرار النهائي.

وخرج اليوم رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ليؤكد أن الدولة تعمل على رفع سعر رغيف الخبز في المستقبل، ولكنها تتأنى وتنتظر القرار النهائي في هذا الشأن.