كراسة شروط دار مصر 2022.. مساحات فوق 100 متر ومقدم 60 ألف جنيه

مع انطلاق عملية الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، نشر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، كراسة شروط دار مصر 2022، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لحجز الشقق، والتي تشمل جميع التفاصيل، وخطوات الحجز، بالإضافة إلى الاستمارة التى سيملؤها المتقدم للحجز، ويرفعها إلكترونيا، على أن يتم التخصيص إلكترونيا، بأسبقية الحجز.

كراسة شروط دار مصر 2022

خلال تلك الساعات، تعد كراسة شروط دار مصر 2022، واحدة من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين من متوسطي الدخل، عن كراسة شروط دار مصر، للإطلاع على التفاصيل الكاملة لطرح الوحدات السكنية، ومن ثم القيام بحجزها إلكترونيا.

أماكن الوحدات المطروحة

ويمكن الإطلاع على كراسة شروط دار مصر 2022، من خلال هذا الرابط، علما بأن وحدات المشروع السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، في مدن: «السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر».

وتتراوح مساحة وحدات «دار مصر»، ما بين 100م2 و150م2، ويقوم المواطن الراغب فى حجز وحدة سكنية، ضمن المشروع، بسداد مبلغ 60 ألف جنيه، كمقدم لجدية الحجز.

وسائل التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى

- الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188، من أي تليفون محمول، ورقم: 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساءً، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.

- متابعة الصفحات الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الروابط التالية:

-«فيسبوك»: (http://www.facebook.com/shmffeg).

- «يوتيوب»: (https://www.youtube.com/shmffeg).

- «تويتر»: (www.twitter.com/shmffeg).

- «إنستجرام»: (www.instagram.com/shmffeg).

- الموقع الإلكتروني للصندوق: (www.shmff.gov.eg).