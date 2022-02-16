«التموين»: شركة سعودية تتقدم بطلب لإنشاء منطقة لوجستية للتمور بالوادي الجديد

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم، إن إحدى الشركات الكبرى بالمملكة العربية السعودية تقدمت بطلب إنشاء منطقة لوجيستية بمشروع الـ100 فدان من أجل فرز وتعبئة وتغليف وتبريد وتجميد التمور بالوادي الجديد.

الاستثمار في التمور المصرية

وأضاف «العشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»: «هنعلن أن فيه شركة سعودية هتيجي تستثمر في التمور المصرية، وفيه شركة يونانية واخده 10 الآف فدان بتعمل زراعات للموالح ومركزات العصائر وتحولهم للتصدير للخارج، ولأول مرة يكون فيه 2 مستثمرين أجانب بالوادي الجديد».

وأضاف أن إقامة الجيل الثالث من أسواق الجملة للخضار والفاكهة يكون في محافظة الإسماعيلية وعلى مساحة 102 فدان، مشيرا إلى أن استخدام الجيل الثالث من أسواق الجملة يعتمد على إلغاء الوسطاء بين البائع والمشتري، فضلا عن إدارة المزايدات بشكل إلكتروني.

خطة لتطوير سوق العبور

وأكد أن الجهاز لديه خطة متكاملة من أجل تطوير سوق العبور وغيرها من أسواق الجملة، وذلك بالتوازي مع إنشاء الأسواق الجديدة في كافة ربوع الجمهورية.

وأشار إلى أنه خلال العام قبل الماضي، وبأحد المراكز التجارية زار 22 مليون زائرا، ذلك المركز وحده؛ 70% منهم من المحافظات المختلفة، متابعا: «المنطقة اللوجيستية في محافظة الغربية على مساحة 86 فدانا ووفرت 40 ألف فرصة عمالة مباشرة، والأراضي اللي بيتم طرحها بتكون بنظام حق الانتفاع».