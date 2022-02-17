تفاصيل وشروط وقواعد النسخة التاسعة من دوري مراكز الشباب

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، إطلاق النسخة التاسعة من دوري مراكز الشباب بنجاح منقطع النظير، حيث يعد دوري مراكز الشباب واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة على مدى 9 سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم، حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية، وتسعى العديد من الأندية المصرية إلى التعاقد مع لاعبين من الدوري من خلال متابعته.

شروط دوري مراكز الشباب

«الوطن» تنشر في هذا التقرير أهم الشروط والقواعد والضوابط التي وضعتها الإدارة المركزية لمراكز الشباب، بديوان عام الوزارة، للنسخة 9 من مسابقة دوري مراكز الشباب في النقاط التالية:

- يشارك في التصفيات التمهيدية لدوري مراكز الشباب (النسخة التاسعة) 24 فريقا

- يستثنى من التصفيات التمهيدية ، الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأوائل على مستوى المحافظة بالنسخة الماضية.

- يطبق قانون كرة القدم ولائحة المسابقات في جميع المباريات.

- تقسيم كل محافظة مشاركة بعدد 24 فريقا إلى أربع مجموعات (حسب التوزيع الجغرافي)، يقام بينهم دوري كامل (ذهاب وعودة)

- يتم ترتيب الفرق تنازلياً من الأول إلى السادس بكل مجموعة، ويتم تقسيم فرق المحافظة المشاركة بعدد 20 فريقا من خلال اللجنة المنظمة للدوري بالوزارة، ويقام بينهم أيضاً دوري كامل (ذهاب وعودة) وترتب تنازلياً حسب الأعداد الفعلية.

- عقب الانتهاء من الدوري بكل محافظة يصعد الأول والثاني من كل مجموعة وصولاً للمباراة النهائية بكل محافظة وتحديد الأول والثاني والثالث والرابع.

- تقام التصفيات النهائية بمشاركة 32 فريقا بنظام خروج المغلوب.

- تتأهل الفرق المشاركة بالتصفيات النهائية من خلال الفائز بالمركز الأول بكافة محافظات الجمهورية.

قرعة لاختيار 5 أندية

- إجراء قرعة لاختيار 5 أندية من الفرق الحاصلة علي المركز الثاني بالمحافظة لتشارك بذلك 32 فريقا من محافظات الجمهورية.

- تضم قائمة كل فريق 30 لاعبا و5 أجهزة فنية وإدارية.

- تسجيل 20 لاعبا مواليد 1/1/2000 بحد أقصى، وبحد أدنى 31/12/2004.

- أن يكون جميع اللاعبين أعضاء بمراكز الشباب.

- يتم تسجيل 10 لاعبين فقط فوق السن المذكور.

- ينطلق الدوري في كل محافظات الجمهورية حيث تقام مباريات المجموعة الأولى والثانية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

- تقام مباريات المجموعة الثالثة والرابعة يومي الإثنين والخميس.