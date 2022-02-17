حظك اليوم برج الحوت الخميس 17-2-2022 مهنيا وعاطفيا

رجل برج الحوت لديه الكثير من الصفات المميزة، والتي تجعل منه شخصية حساسة ومبدعة وديناميكية، كما أنه لديه القدرة على قراءة إشارات العقل الباطن، الأمر الذي يجعله يلجأ إلى قراءة لغة الجسد لمعرفة وفهم شخصية الأفراد الذي يتعامل معهم، كما أنه دائما يقبل على تقديم التضحية للأشخاص المقربين منه، حتى وإذا كان ذلك على حساب نفسه، كما أنه يكره المواجهات مع الآخرين، حتى لا يضطر إلى إيذائهم، فهو لا يميل إلى الطابع العدواني مع الأشخاص المحيطين به، وذلك لأنه يمتلك في داخله الكثير من الحنان.

وبالنسبة لامرأة برج الحوت، فهي شخصية حساسة بشكل كبير، لديها عاطفة جياشة، وتتأثر بأصغر وأبسط الأمور في حياتها، الأمر الذي يدفع المحيطين بها إلى اتخاذ الحذر الكافي عند الحديث معها تجنبا لإيذاء مشاعرها، وتحرص دائما على البحث عن الحظ اليومي الخاص بها، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تكن شديد التحفز، ولا تنتظر الكثير ممن حولك، ومع ذلك يجب أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة، فلا تستسلم اليوم للتشوش، واضبط انفعالاتك.

برج الحوت والحب

يتميز مولود برج الحوت بأنه أكثر الشخصيات رومانسية، فدائما يسعى لأن يعيش حياة رومانسية مع شريك حياة مناسب، ويحرص دائما على ألا يشوب العلاقة أي من المشكلات والأزمات التي تجعل استكمال العلاقة شئ صعب، كما أنه يحرص على الاهتمام بشريك حياته بشكل كبير، ويقدم له ما يمتلكه من مشاعر في سبيل إسعاده.