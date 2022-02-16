«منصة زراعية» ذكية لمراقبة وإدارة المحاصيل الزراعية في برنامج «الفرصة»

قال القائمون على مشروع «زرعي»، في أثناء مشاركتهم في برنامج «الفرصة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وهو برنامج مسابقات لرواد الأعمال، إنهم يحلمون بتغيير شكل الزراعة في مصر، معلقين: «لو كسبنا في برنامج الفرصة ده هيساعدنا قوى».

صاحب المشروع: «استقلت من وظيفتي وده مشروع العمر إن شاء الله»

وأضاف أحد القائمين على مشروع «زرعي» في تصريحات لبرنامج المسابقات «الفرصة» في برنامج «كلمة أخيرة» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على «on»: «استقلت من وظيفتي، وده مشروع العمر إن شاء الله، وهو فرصة حلوة للبلد كلها، وأهم حاجة عيالي يفتخروا بيا»، موضحًا أن مشروعه عبارة عن «منصة رقمية لحلول الزراعة الدقيقة، وتساعد المزارعين على الاستفادة من مواردهم وتحقيق زيادة في الإنتاج وجودة في المحصول».

وتابع: «العائد المادي مش دايما بيكون مناسب للفلاح، وده بيتوقف على صحة المحصول وجودته، ولدينا أيضا سوء في استخدام مياه الري، ومشروع (زرعي) هو منصة ذكية لمراقبة وإدارة المحاصيل الزراعية باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية».

مراقبة المحاصيل بالأقمار الصناعية

وأوضح: نقدم خدمات لمراقبة المحاصيل وإداراتها والتأمين عليها، وخدمة مراقبة للمحاصيل هي الخدمة اللي بنعمل بها معالجة للقمر الصناعي، «بندي المؤشرات المهمة لأداء المحصول، وإحنا حلمنا كبير»، متابعًا: «خدمة إدارة المحاصيل هي الخدمة اللي بنساعد فيها المزراعين أنهم يخططوا ويتابعوا زراعاتهم».

وأكد: «المزارع اللي عنده أكتر من 10 فدادين هيشترك معانا باشتراك شهري 5 جنيه للفدان لمراقبة المحاصيل، و20 جنيهًا للفدان في الشهر لخدمة إدارة المحاصيل وبنستهدف 5% من حجم السوق، وفي 2022 هنقدم خدمة إدارة المحاصيل، ونكتسب 15 ألف مشترك، ونغطي مساحة أرض ومحاصيل تفوق الـ100 ألف فدان».