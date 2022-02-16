ضاحي لمهندسي الدقهلية: أنهينا مشكلات مشروع كفر الربيع وأصبح جاهزا للاستثمار

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر ووزير النقل السابق، إن مشروع كفر الربيع مشروع خاص لتربية المواشي وثلاجات لحفظ الأغذية، وكان المشروع متوقفا، وعملنا على إنشاء المكتب الفني للنقابة، وأوكلنا إليه الدراسات ليكون المنوط به دراسة المشروع وتم إنهاء كل المشكلات وأصبح جاهزا للطرح للاستثمار، نظرا لكون إدارة المشروع يجب وأن يعود للمتخصصين من أجل استفادة النقابة وإدخال موارد لها.

جاء ذلك خلال لقاء نقيب المهندسين بأعضاء النقابة بمحافظة الدقهلية بحضور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، والمهندس حسن عبدالعليم، أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس رضا الشافعي، نقيب مهندسي الدقهلية وعدد من أعضاء قائمته.

«ضاحي» يتحدث عن مشروع مستشفى المهندسين

وأضاف ضاحي، أنه بالنسبة لمشروع إنشاء مستشفى المهندسين في 2018 حصل المجلس السابق على قطعة أرض لإنشاء مستشفى في مدينة بدر وعندما تولينا المسؤولية بحثنا في الأمر عن وجود دراسة جودة لنكتشف عدم وجود دراسة ووجود الكثير من العقبات، وتم من خلال المكتب الفني إعداد دراسة جدوى وعرضها على ثلاث جهات استشارية واخترنا العرض الأرخص، وتم مناقشة دراسة الجدوى وفي مايو من 2018 اتخذ قرار من المجلس الأعلى أن يكون المشروع استثماريا يعود بالنفع على موارد النقابة وتقديم خدمة طبية لأعضاء النقابة بأسعار زهيدة، ولكن كانت حصة النقابة ضعيفة في المشروع وجرى رفعها وتم طرح المشروع على 6 شركات وقدموا عروضا أحدها تجاوز الـ 500 مليون جنيه ولجأنا إلى بعض الشركات لتقليل التكلفة، وأسند المشروع لشركة المقاولون العرب لتنفيذ الهياكل الخرسانية، ولكن هناك الكثير من العقبات نواجهها ولا يمكن أبدا الحصول على أموال المعاشات لتنفيذ المشروع، وأردت أن أوضح أن الأمر بأكمله محل طرح وفحص من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.