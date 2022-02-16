خبراء عقاريون: العاصمة الإدارية ضمن أكبر 10 مشروعات في العالم

أكد خبراء عقاريون أهمية العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد واحدة من بين أكبر 10 مشروعات على مستوى العالم، بما تمتلكه من حجم استثمارات ضخمة، وما تضمه من تصميمات جيدة، لتصبح مثالًا ونموذجًا في تقسيم المباني، خاصة أن تصميمات المباني فيها تجذب الكثيرين.

«عبدالدايم»: العاصمة الإدارية الجديدة مستقبل الاستثمار العقاري

وقال إبراهيم عبدالدايم الخبير العقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت هي المستقبل الاستثماري في الوقت الحالي خاصة الاستثمار العقاري، لافتًا إلى أن العقار هو الاستثمار الأكثر ثباتًا.

وأضاف «عبدالدايم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر ضمن أكبر 10 مشاريع في العالم، خاصة وأنها لم تتأثر بأزمة كورونا على عكس العديد من القطاعات والدول التي انهارت.

وأشار الخبير العقاري، إلى أن هناك العديد من أشكال الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة الحالية، خاصة مع وجود وحدات سكنية وإدارية وفندقية.

«أنور»: تصميمات العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت مثالًا في تقسيم المباني

ومن جانبه قال المهندس عبدالله أنور الخبير العقاري، إن تصميمات مباني العاصمة الإدارية الجديدة، أصبحت مثالًا في تقسيم المباني، مضيفا أن أعمال الصيانة والتشغيل لها أهمية كبيرة، خاصة مع وجود البنية التحتية الجيدة، لافتًا إلى أن جميع العمليات تجري بشكل سريع في العاصمة الإدارية لأنها مدينة ذكية، إذ أن الصيانة تعد ركنًا أساسيًا من أركان العمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن التخطيط وجودة التخطيط مهمة جدًا، وتعتبر أفضل الطرق التي يمكن من خلالها التسويق للمشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يساعد في تكوين المصداقية لدى العملاء.