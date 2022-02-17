استعدادات مكثفة لمدارس جنوب سيناء لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الفصل الدراسي الثاني سوف ينطلق الأسبوع المقبل في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية بمحافظة جنوب، موضحا أن نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية مبشرة، ونسب النجاح مرتفعة في التعليم العام والأزهري.

وأضاف المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إجراءات مواجهة فيروس كورونا مازالت مستمرة، وجميع المدارس تطبق هذه الإجراءات لمنع انتشار الفيروس، وشدد على ضرورة التزام الطلاب والتلاميذ في الفصل الدراسي الثاني واعتمادهم على المنصات التعليمية الموجودة على الإنترنت، بدلا من الاعتماد على الدروس الخصوصية.

تعقيم مدارس جنوب سيناء

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، لـ«الوطن» إنه عقد اجتماعا مع مديري الإدارات لوضع خطة عمل الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أنه طالب مديري الإدارات بالمرور على المدارس والتأكد من عمليات التعقيم للفصول، واستمرار التباعد الاجتماعي داخل الفصول ومراعاة الأعداد، بالإضافة إلى التشديد على ارتداء الكمامة، وعدم السماح بدخول طالب أو معلم دون كمامة.

وأوضح «عقل»، أنه عقد أمس لجنة مقابلات للمرشحين لأعمال الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، بإجمالي 335 مرشحا من رؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، وذلك بقاعة مدرسة الزهور الثانوية بنات، التابعة لإدارة طور سيناء، وقال إن المشاركة بأعمال الشهادة الثانوية واجب قومي ووطني، توليه الدولة كل الاهتمام.

المعاهد الأزهرية جاهزة

ومن جانبه، قال الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سيناء الأزهرية، إنه عقد اجتماعا تنظيميا مع مديري المراحل والإدارات التعليمية بمنطقة جنوب سيناء، لمناقشة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

وقال «خضر» في تصريح لـ«الوطن»، إن جميع معاهد مدن المحافظة مستعدة لاستقبال الطلاب والطالبات، وتم تنفيذ تكليفات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على ضرورة تسليم الكتب للإدارات التعليمية والمعاهد واعتماد الخطة الشهرية المعدة من الإدارات.

وتابع أنه تم تسليم الجداول للمعلمين ومراجعة المناهج الدراسية، والتشديد على الانتظام وتكثيف المتابعة وموقف المعاهد من تنفيذ أنشطة وفعاليات رعاية الطلاب والمسابقات.

حضر الاجتماع مضر نوار مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ مصطفى الشهاوي مدير التعليم الابتدائي، والشيخ السيد صابر مدير التعليم النوعي، والشيخ عبد المنعم مدير شؤون القرآن الكريم، ومدراء التنسيق ورعاية الطلاب والشؤون الإدارية.