تنفيذ 255 قرار إزالة لمخالفات بالسويس ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات

شهدت محافظة السويس حالة من الاستنفار ضد المخالفين المتعدين على أراضي الدولة بأحياء السويس الخمسة، منذ بداية المرحلة الثانية للموجة الـ19 لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة، المباني والزراعية، والتي انطلقت يوم 6 فبراير الجاري وتنتهي يوم 26 من الشهر نفسه، وأسفرت عن تنفيذ 255 حالة إزالة لتعديات مختلفة بأحياء المحافظة.

تنفيذ عشرات القرارات لإزالة التعديات بالقطاع الريفي وحي فيصل

وشملت الحملات تنفيذ الإزالات للمخالفات التي رصدتها الأحياء والأجهزة المختصة منذ بداية يومها الأول، والتي أسفرت عن تنفيذ 48 قرار إزالة لحالات تعد بقرية عامر بحي الجناين، بمساحة 1939مترا مربعا، تعديات على أراض زراعية ومبان، من خلال بناء غرف وأسوار بالطوب الدبش وزراعات مختلفة مخالفة، وتركيب ماكينات ري بدون ترخيص، فضلاً عن تنفيذ إزالة 47 حالة تعد بقرى شباب الخريجين بحي فيصل، على مساحة 1249 مترا مربعا، تعديات عبارة عن ماكينات الري بدون ترخيص.

كما شهدت المرحلة في اليوم الأول لها، تنفيذ إزالة 41 حالة تعد بقرية كبريت البحارة بحي الجناين، على مساحة 2630 مترا، منها 27 قرارا بتعديات زراعة، و13 قرارا لمبان بالطوب الدبش وغرف وأسوار بالدبش، وحالة واحدة لماكينة ري مخالفة.

حملة الإزالات يقودها رئيس الحى وبوجود الشرطة والمرافق

ويشارك في الموجة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية وشرطة المرافق، وعالية فريد رئيس حي الجناين، والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس حي فيصل، والمهندس أحمد شعبان مدير جهاز حماية أملاك الدولة، والمهندسة مروة بدير مدير هندسة الري والإدارات الهندسية والتنظيم والإشغالات والمرافق بالحي، ويتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد.

إزالات التعديات على أرض اللاجون وحي السويس

كما أسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة 41 قرار إزالة لحالات تعد ببناء أسوار بالطوب الأبيض الدبش والخرسانة على أملاك خاصة بالدولة، مباني وزراعية، بمساحة 19.5 ألف متر مربع، بمنطقة أرض المشروع واللاجون وقرية الشلوفة بحي الجناين، كما تم تنفيذ إزالة 78 حالة تعد بقرية الشلوفة بحي الجناين، على مساحة 3888 مترا مربعا تعديات مباني بالطوب الدبش وأسوار بالدبش وإزالة ماكينات الري المخالفة والزراعات العشوائية المخالفة على الطريق.

كما قام حي السويس بحملة لعودة الانضباط للشوارع والميادين وتنفيذ القانون، ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام بمنطقة المحروسة الجديدة، وأماكن مختلفة بنطاق الحي.