حالة الطقس غدا الثلاثاء 15-2-2022.. أمطار على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل غدا الثلاثاء، على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، في حين يكون مائلا للبرودة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ويصبح مائلا للدفء على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها منذ قليل، أن طقس الغد الثلاثاء، استمرار ظهور الشبورة المائية الكثيفة احيانا في الصباح، على بعض الطرق المؤدية إلى مدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية.

هيئة الأرصاد

وتابعت هيئة الأرصاد أن استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة طقس الغد، على فترات متقطعة في السواحل الشمالية، ووجود نشاط للرياح على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، والسواحل الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

درجات الحرارة المتوقعة غدا، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

القاهرة 20- 09

الإسكندرية 17- 11

وادي النطرون 19- 11

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20 - 09

دمنهور 18- 10

بلطيم 16- 10

مطروح 17- 11

السلوم 17- 10

سيوة 18- 06

بورسعيد 18- 11

دمياط 17- 11

الزقازيق 20- 09

المنصورة 20- 09

الإسماعيلية 20- 09

السويس 20- 09

العريش 18- 11

رفح 18- 11

رأس سدر 22- 11

نخل 18-00

نويبع 16-21

طابا 20- 14

كاترين 15- 02

الطور 21-10

شرم الشيخ 23-14

الغردقة 23- 13

مرسى علم 20- 11

الفيوم 20- 05

بني سويف 20-07

المنيا 21-07

أسيوط 21- 07

سوهاج 22 -06

قنا 24- 08

الأقصر 25- 09

أسوان 26- 10

إدفو 26-08

أبو سمبل 23-12

الوادي الجديد 19- 06

شلاتين 26- 12

أبو رماد 26- 13

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12.