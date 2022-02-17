درجات الحرارة اليوم الخميس 17-2-2022 في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل خلال ساعات النهار، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمي بين 20-18 درجة خلال ساعات النهار وذلك على معظم مدن ومحافظات الجمهورية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صاد عنها منذ قليل، بأن الطقس اليوم الخميس سيكون معتدلا على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومائلا للبرودة على وسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، والسواحل الشرقية، ومائل للدفء على محافظات شمال الصعيد، وسيكون دافئا على محافظات جنوب الصعيد، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويصبح شديد البرودة ليلا على كل المحافظات.

كما أكدت هيئة الأرصاد تكوّن الشبورة على القاهرة الكبرى، والسواحل الغربية والشرقية، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الخميس

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 18- 11

وادي النطرون 19- 11

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20 - 10

دمنهور 18- 10

بلطيم 19- 10

مطروح 18- 11

السلوم 17- 11

سيوة 19- 06

بورسعيد 18- 11

دمياط 18- 10

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 20- 10

السويس 20- 10

العريش 18- 11

رفح 18- 10

رأس سدر 20- 10

نخل 17-08

نويبع 22-16

طابا 21- 14

كاترين 16- 04

الطور 20-10

شرم الشيخ 24-16

الغردقة 24- 16

مرسى علم 22- 11

الفيوم 20- 09

بني سويف 20-08

المنيا 20-07

أسيوط 21- 07

سوهاج 21 -08

قنا 22- 08

الأقصر 23- 10

أسوان 25- 11

إدفو 25-11

أبو سمبل 24-11

الوادي الجديد 22- 08

شلاتين 24- 12

أبو رماد 24- 12

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12.