الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح وأمطار واضطراب الملاحة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار استقرار حالة الطقس حتى مساء غدٍ الخميس، حيث يكون معتدلا خلال ساعات النهار، وباردا ليلا على معظم أنحاء الجمهورية، وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها، أنّه مع بداية يوم الجمعة، تبدأ حالة عدم الاستقرار في الطقس، وتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض عن معدلاتها الطبيعية، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، المصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

طقس الخميس 17 فبراير

وتستمر حالة استقرار الطقس غدا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 20 درجة مئوية، في حين تسجل محافظات الصعيد 27 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتستمر الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري، ومحافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الغربية، وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

طقس الجمعة المقبل

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على السواحل الشمالية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد قادم من مسطحي البحر المتوسط، يصاحبها سقوط أمطار شديدة ومتوسطة بشكل متقطع، تصل إلى القاهرة وعدد من محافظات الدلتا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة العظمى على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية للبلاد، إضافة إلى تسجيل سرعات للرياح بين 40 لـ50 كم فى الساعة، ما يترتب عليها اضطراب في الملاحة البحرية.

طقس السبت المقبل 19 فبراير

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار ببعض مدن ومحافظات الجمهورية، السبت المقبل، حيث يستمر تكاثر السحب على المدن المطلة على البحر المتوسط، وأقصى السواحل الغربية للبلاد، وتمتد إلى القاهرة، مصحوبة بسقوط أمطار متقطعة ومتفاوتة الشدة، مع وجود نشاط للرياح.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 24، والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 24، والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة السبت المقبل 19 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.