بعد التقديم.. هل يمكن التغيير من مشروع لآخر في الإسكان؟

بعد أن أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن فتح باب الحجز لمشاريع الإسكان المتوسط (سكن مصر، دار مصر، جنة)، شهد الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي، إقبالا كبيرا من المواطنين لحجز وحدة سكنية، إذ يعد ذلك الطرح هو الأكبر من الوزارة، إذ تضمن طرح وحدات سكنية في 15 مدينة موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتأتي تلك الوحدات السكنية ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% و8%.

هل يمكن التغيير من مشروع لآخر بعد التقديم

يتساءل كثير من المواطنين عن إمكانية التغيير من مشروع لآخر من المشاريع الثلاث (سكن مصر، دار مصر، جنة)، بعد التقديم، وفي هذا الصدد حددت وزارة الإسكان، من خلال كراسات الشروط التي تم طرحها، أنه يمكن للمتقدم تغيير المشروع لآخر في حال رغبة صاحب الطلب، ويتم ذلك خلال فترة التقديم، من 15 فبراير الجاري وحتى 8 مارس المقبل، على أن يتم رفع استمارة حجز الرغبة الجديدة، في المكان المخصص لها، بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز المسدد سابقا كافٍ لحجز الوحدة.

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شروط الحجز

حددت وزارة الإسكان عددا من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم حتى يتمكن من الحصول على وحدة سكنية من الوحدات المطروحة وجاءت الشروط كالتالي: