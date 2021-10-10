الأوراق المطلوبة وشروط حجز وحدات جنة للإسكان الفاخر بالقاهرة الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، توافر وحدات سكنية ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة، في منطقة جنوب الجمعيات قرب طريق (القاهرة - العين السخنة)، الملاصق لمشروع سكن مصر مباشرة، على أن تُطرح كراسات شروط الوحدات السكنية خلال الأيام المقبلة.

وتزامنا مع الإعلان عن الوحدات السكنية، بدأت عمليات البحث عن الشروط والأوراق المطلوبة لحجز وحدات «جنة» للإسكان الفاخر بالقاهرة الجديدة عبر جوجل، وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن شقق جنة للإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة، والأوراق المطلوبة لحجز وحدات جنة للإسكان الفاخر بالقاهرة الجديدة.

7248 وحدة سكنية متاحة للحجز بمشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة

يضم مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة، 8760 وحدة سكنية بإجمالي 365 عمارة، ويحيط المشروع سور وبوابات أمن، وتتكون عمارات المشروع من أرضي + 5 أدوار متكررة، وتتراوح مساحات الواحدات السكنية، بين 100 و150 مترا، علما بأنّ جميع العمارات بها «أسانسير»، ويتوسطها حمام سباحة ولاند سكيب، وبعض وحدات الطابق الأرضي، قد تضم حدائق، بنظام حق الانتفاع، كما أنّ جميع الوحدات لها حصة في الأرض.

كراسة شروط وحدات جنة للإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة

تُطرح كراسة الشروط والمواصفات ببنوك التعمير والإسكان بعدد من المحافظات، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتضم تفاصيل الأسعار وأنظمة السداد.

شروط حجز وحدات جنة للإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة الزوج او الزوجة أو الأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته، بتاريخ 14 فبراير 2014 أو ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وحال المخالفة يكون المتقدم مسؤولا جنائيًا ومدنيًا.

- يحق للصندوق أو للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

الأوراق المطلوبة لحجز وحدات جنة للإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة

- ملء وتوقيع استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط.

- صورة إثبات الشخصية.

- شهادة بإثبات الدخل الشهري، وإضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل.

- تقديم مستندات خاصة بالدخل الإضافي سواء كان عمل إضافي أو أملاك زراعية أو عقارات أو أراضٍ أو معاش استثنائي أو أي أوراق تثبت وجود دخل إضافي.

- بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد، توضح الدخل الشهري أو السنوي، موضحا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، لأصحاب المهن التجارية والحرفية، وصورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

- إيصال مرفق حديث.