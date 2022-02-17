«حياة كريمة» تكشف نسب إنجاز مشروعات «بهبشين» ببني سويف (أرقام وصور)

تركت مبادرة حياة كريمة بصمات واضحة على أرض الواقع، إذ تسير المبادرة بشكل أسرع من معدلها الطبيعي، لتحقق إنجازات غير مشهودة في جميع جوانب المعيشة، للارتقاء بمستوى الريف المصري، وتوفير حياة كريمة لأفراده، تحقيقا لأهدافها المنشودة، بعد أن ظلّ الريف مهمّشًا على مدار سنوات، ويعد أبرز ما تستهدفه المبادرة توصيل الغاز للمنازل وإنشاء محطات الصرف الصحي، توصيل المياه للبيوت بالمناطق النائية وإنشاء شبكات المحمول ومجمعات حكومية وخدمية، مراكز شباب، مدارس، ومساجد، إضافة إلى قوافل طبية.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في قرية بهبشين

وأعلنت حياة كريمة الانتهاء من 40% من الإحلال الجزئي لمدرسة بهبشين الإعدادية بمركز ناصر في بني سويف، بعدد 10 فصول، و40% من الإحلال الجزئي لمدرسة الشهيد محمد سعيد يس بعدد 7 فصول دراسية، والانتهاء من مشروع تأهيل وتبطين ترعة فرع علي حافظ بطول 2.35 كم، بنسبة 100%، فضلا عن إنجاز 75% من مشروع مد وتدعيم وإحلال 41 كم شبكات مياة بالوصلات المنزلية، 80% من مجمع خدمات بهبشين، 50% من مجمع خدمات زراعية بهبشين، 8% من رفع كفاءة ملعب بهبشين، تطوير شبكة الجهد المتوسط والمنخفض، بنسبة 22%، انجاز 15% من تطوير نقطة الاسعاف، والبدء في أعمال إنشاء نقطة إسعاف الطريق بمدخل بهبشين الغربي، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها 2%، بالإضافة إلى 5% من حفر مقر مشروع المركز الطبي والتأمين الصحي على مساحة 1813م.

وكان مدير حياة كريمة، أعلن في تصريح سابق له أنّ معدلات الإنجاز بـ المبادرة الرئاسية، تسير على أرض الواقع بشكل أسرع من المعدل المخطط له، لتحقيق الهدف المنشود لها، من الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة، سواء البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والمستشفيات والمدارس والمراكز الشبابية، مؤكدا أنّ معدلات الوصول للخدمات سيزيد وترتفع للأفضل وكل هذا يجعل الريف جاذبا وليس طاردا، إضافة إلى توفير فرص للحياة وزيارة فرض للاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاقتصاد.