«حكاية ضوء» أول معرض فوتوغرافيا إلكتروني بالمنيا يبرز قرى «حياة كريمة»

أعلنت كلية التربية النوعية بجامعة المنيا، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أول معرض صور فوتوغرافيا إلكتروني، بعنوان «حكاية ضوء»، ويستعرض ملامح تطوير الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى استعراض بانوراما حرب أكتوبر، والحرف اليدوية، والمعالم الأثرية والسياحية والطبيعية.

وانطلق المعرض، الذي أعدته ونفذته الدكتورة إيمان زكي الشريف وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب، بالاشتراك مع طلاب الفرقة الثانية بقسم تكنولوجيا التعليم، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام الدين صادق فرحات نائبه لشؤون التعليم والطلاب.

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90 صورة تشارك في المعرض

قالت «الشريف»، في تصريح لها، إنها أعدت ونفذت معرض «حكاية ضوء»، تحت إشراف الدكتور أحمد سعيد عميد الكلية، والدكتورة زينب أمين رئيس قسم تكنولوجيا التعليم وعميد الكلية السابق، ويعد أول معرض صور فوتوغرافي إلكتروني بـ جامعة المنيا تنفيذا لسياسة التحول الرقمي، بعد جائحة كورونا التي فرضت تطبيق التباعد الاجتماعي، ويضم نحو 90 صورة فوتوغرافية متنوعة محملة على رابط إلكتروني وبالضغط علي الرابط تظهر الصفحة الرئيسية وتحتوي علي 7 أقسام هي: الفنون، الطبيعة، بانوراما حرب أكتوبر، فلاش باك، الآثار، الحرف اليدوية، وأخيرا ملامح تطوير الريف المصري قبل وفي أثناء وبعد تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضافت أن المعرض يسلط الضوء على إنجازات حققتها الدولة خلال فترة قصيرة، خاصة التطوير الكبير الذي غير ملامح الحياة في الريف المصري بعد إطلاق مبادرة «حياة كريمة» ومشروعاتها التنموية التي تجلت على أرض الواقع في كافة القطاعات الخدمية فكانت محل إشادة من الجميع، بالإضافة إلى استعراض الحرف اليدوية والتراثية والشعبية المنتشرة في كافة ربوع مصر.

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خلق سوق عمل غير نمطية

ذكرت وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب، أن المعرض يساهم في خلق سوق عمل غير نمطية أمام طلاب قسم تكنولوجيا التعليم، إذ يؤكد علي أهمية الصورة الرقمية، من خلال تدريب الطلاب على معالجة الصورة، واستخدام برامج تعديل الصور ومنها: «الفوتوشوب واللايت رووم»، لإنتاج معرض إلكتروني باستخدام برامج متخصصة.

وأكدت أن المعرض يراعي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة، للحد من التجمعات والأنشطة والفعاليات حفاظا على صحة وسلامة الجميع، من خلال إقامة معارض إلكترونية بدلا من التقليدية التي تقام داخل الأماكن المغلقة.