«الأرصاد»: سقوط أمطار من ظهر الجمعة حتى صباح الأحد على معظم الأنحاء

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد مازالت تشهد استقرارا في الأحوال الجوية وارتفاعا في درجات الحرارة، موضحةً أن طقس اليوم معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب البلاد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وشمال الصعيد خلال فترة النهار.

طقس فترة الليل اليوم

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري مقدمة برنامج «هذا الصباح» الذي يعرض على قناة إكسترا نيوز: «مع دخول ساعات الليل سيكون الطقس شديد البرودة، وسنلاحظ غطاء من السحب العالية، غير مؤثر في الأمطار على أي منطقة من مناطق الجمهورية، وستؤثر في الأمطار على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والسلوم، وستكون الأمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة الجوية».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «من بعد ظهر غد سنبدأ في التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وهو ما سيصحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد ومدن القناة، وقد تصل إلى حد السيول في جنوب سيناء بمحافظة البحر الأحمر».

بداية انحسار الأمطار

وأشارت، إلى أن هذه الأحوال الجوية ستستمر لمدة 48 ساعة، وذلك حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، حيث ستبدأ الأمطار تنحسر على شرق البلاد، مع سطوع أشعة الشمس على القاهرة والسواحل الغربية وبعض المناطق من جنوب البلاد.