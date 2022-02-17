8 نصائح ذهبية لحماية الأسنان من التسوس.. تجنب شرب الشاي والقهوة

حثت وزارة الصحة والسكان، المواطنين على ضرورة العناية اليومية بأسنانهم، مستعرضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، العديد من النصائح المهمة، الواجب اتباعها من أجل حماية الأسنان من التسوس، والحفاظ على صحتها وسلامتها.

نصائح لحماية الأسنان من التسوس

قدمت وزارة الصحة، 8 نصائح متنوعة، مؤكدة أن الالتزام بها، بمثابة خطوة مهمة للحفاظ على صحة الأسنان وسلامتها.

1 - تنظيف الأسنان مرتين بشكل يومي لمدة دقيتين.

2 - تجنب تناول المشروبات الغازية المحلاة.

3 - تجنب شرب المنبهات، مثل: الشاي والقهوة، لحماية الأسنان من التسوس.

4 - الحرص على شرب المياه بكثرة.

5 - شرب الحليب بشكل يومي.

6 - الحرص على تناول الغذاء الصحي المتوازن، على سبيل المثال: «البروتينات، والخضار، والفواكه».

7 - استخدام خيط الأسنان مرة واحدة في اليوم على الأقل.

8 - تجنب تناول الغذاء غير الصحي.

أهمية شرب الماء للأطفال

نبهت وزارة الصحة، في منشور آخر، على الفوائد العديدة لشرب المياه، خاصة للأطفال، ومنها: تخفيف وتسهيل حركة المفاصل، وتنظيم درجة حرارة الجسم، نقل كل من العناصر الغذائية والمركبات في الدم، بالإضافة إلى التخلص من الفضلات.

6 مشروبات ترفع المناعة

مع انخفاض درجات الحرارة، أشارت وزارة الصحة، إلى بعض المشروبات التي تعمل على زيادة الشعور بالدفء، ومد الجسم بالطاقة، بالإضافة إلى مساعدتها على رفع المناعة أثناء فصل الشتاء.

1- مشروب القرفة.

2- عصير الجزر مع البرتقال.

3- حمص الشام.

4- مشروب الزنجبيل.

5- عصير الليمون مع العسل.

6- مشروب السحلب باللبن، على أن يتم إضافة القليل من عسل النحل، من أجل تجنب السعرات الحرارية الزائدة وزيادة الوزن.