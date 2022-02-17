أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 17-2-2022

أسعار الطماطم والليمون والبطاطس من المنتجات التي لا غني عن متابعة حركة عرضها في الأسواق، إذ تبحث الكثير من ربات البيوت عن أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي، باعتبارها واحدة من أهم الأطعمة التي تتواجد على الموائد، فضلا عن أنها تمد الجسم بالكثير من العناصر الهامة كإضافة النضارة على البشرة واعطاء الشعر الحيوية .

وتستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها على مدار الساعة، أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الخميس الموافق 17 فبراير، وفقا للأسعار المعلنة من سوق العبور.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

ووفقا لما هو معلن في الأسواق، فإن الأسعار جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

سجل سعر الكيلو جرام من الطماطم بين 8 حتى 10 جنيهات، فيما تراوح سعر كيلو البطاطس بين 7 إلى 9 جنيهات، كما سجل سعر الكيلو جرام الوحد من البسلة من 6 إلى 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو القلقاس بين 5 و10 جنيهات.

وجاءت سعر كيلو الجزر بين 3 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي بين 10 إلى 15 جنيها، كما سجل سعر كيلو الثوم 30 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 15 إلى 29 جنيها، أما البصل فتراوح سعر الكيلو جرام بين 2 إلى 5 جنيهات، وسجلت الملوخية سعرا يتراوح بين 10 إلى 13 جنيها.

كما شهد سعر الكيلو جرام من البطاطا في الأسواق بين 3 و7 جنيهات، واختلفت أسعار الفلفل الرومي البلدي بين 8 حتى 15 جنيها للكيلو الواحد، كما اختلف سعر سعر الفلفل الحامي البلدي بين 8 إلى 13 جنيهًا، وأخيرا جاء سعر الفلفل الألوان ليتراوح سعره بين 18 إلى 25 جنيها في الأسواق.