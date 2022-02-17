تاج الدين: المصريون حصلوا على 68 مليون جرعة من لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الكثير من اللقاحات والأدوية سُجلت تسجيلا عاجلا أو تسجيل طوارئ، وهو ما يعني أنها لم تحصل على فترة زمنية طويلة من التجارب.

موقف الأطفال من لقاحات كورونا

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «وبالنسبة للأطفال، فإن وزارة الصحة والسكان حددت أنواع اللقاحات التي يمكن أن يحصلوا عليها، كما حددت اللقاحات التي يمكن أن يحصل عليها الحوامل والمرضعات».

وذكر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المصريين حصلوا على 68 مليون جرعة من لقاحات كورونا، حيث حصل 39 مليون مواطن على الجرعة الأولى، وبذلك تكون مصر قاربت على الوصولا إلى مستهدفها وهو تطعيم 40 مليون مواطن، لافتًا إلى حصول 28 مليون مواطن على الجرعة الثانية، كما حصل 800 ألف مواطن على الجرعة الثالثة.

كميات كبيرة من اللقاحات

وتابع محمد عوض تاج الدين: «ما زال لدينا كميات كبيرة من اللقاحات وهناك تدفق لها، ولا يوجد موانع محددة بالنسبة لحصول الأطفال على اللقاحات»، مشيرًا إلى عدم وجود آثار جانبية لعمليات التلقيح إلا بعض الآلام الموضعية في الكتف أو إحمرار أو بعض التكسير في الجسم، وهو ما قد يحدث في حال الحدوث على أي لقاحات أخرى، وبالتالي لم يُرصد أي آثار جانبية خطيرة من هذه اللقاحات.